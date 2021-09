La VII Copa Diputació de València – Caixa Popular de raspall avança a tot tren. Tots els equips van disputar la segona jornada deixant les primeres conclusions. Tots a excepció de dues parelles. La formació del Genovés, composta per Salelles II i Tonet IV, i el conjunt de Xàbia, que alinea a Vercher i Raúl. Precisament els dos binomis que van guanyar la data inicial i que busquen marxar-se en solitari al capdavant del grup A.

Ambdós equips van sumar els dos punts i això va significar que es col·locaren en la primera i segona posició de la classificació. Ara, xabiencs i genovesins es disputaran el lideratge. Serà hui al Nou Trinquet de Guadassuar, a les 17.00 hores.

El conjunt alacantí és el que comanda el tauler gràcies a una major diferència positiva en el coeficient de tantejos. Xàbia va véncer en la data inaugural amb una partida sabatera davant el duo de Xeraco, amb Badenes i Canari.

Per la seua part, El Genovés va superar a Castelló, amb Marrahí i Sanchis, per un resultat de 25 per 10.

La partida de hui resultarà clau, ja que en l’altra partida del grup A, els xeraquers van imposar-se per 25-5 als castellonencs i van contrarestar el mal resultat de la primera jornada. Això significa que si Vercher i Raúl guanyen amb folgança podrien desplaçar a Salelles II i Tonet IV a la tercera plaça, ara de Xeraco.