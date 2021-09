No hi ha res millor per als aficionats de la pilota que una partida es decidisca en l’últim joc. Més encara quan tots els jugadors despleguen un ritme frenètic que s’allarga cada tanteig. Això es va viure ahir al trinquet Tio Pena de Massamagrell en la partida que va obrir la segona jornada de la XIV Copa Diputació de València – Caixa Popular d’escala i corda. Marc i Pere, representants de Montserrat, van emportar-se els dos punts en superar a Soro III i Jesús, combinat de Benidorm, en un duel que va concloure 60 per 55 i que va ser una obra mestra gaudida per als presents al recinte massamagrellenc.

El vigent campió, Marc, ha començat la defensa del títol com una poma. La partida va tindre diferents fases dominadores. Montserrat va pegar primer des del dau en un joc inicial on el marcador va anar a dos en cinc ocasions. La dinàmica va continuar en favor dels blaus guanyant des del rest i repetint en el dau. Els rojos anaven a remolc davant un Pere contundent i un valent Marc. Tot i que els montserratins portaven l’ofensiva, els de la Marina Baixa van defensar-se de categoria i per desgast, els benidormers tancaren quinzes. Soro III va convertir-se en un fortí darrere i Jesús en una paret indestructible.

Amb el marcador per darrere, Marc i Pere van activar-se de nou amb el rest de Montserrat exhibint colps ajustats a les caretes i muralles. L’aparició del de Pedreguer va resultar clau per voltejar el lluminós i encarar els iguals a 55 des del dau, on els de la Ribera Alta van sentenciar.

Això es va traduir en jocs i en confiança. Benidorm començava a pegar més que Montserrat, el qual va acumular errades no forçades, majoritàriament amb Pere. Del 35 per 20 es va passar al 40 per 45 amb un ritme de joc trepidant i jocs llargs i lluïts.

Amb estos dos punts, Marc i Pere queden com l’únic equip invicte en el grup A. Els montserratins lideren el tauler i a continuació es disposa la parella de Benidorm amb tres unitats. Gràcies a superar ahir els 50 tantejos, Soro III i Jesús van aconseguir puntuar i no perden l’estela dels riberencs.

La següent partida de la Copa Diputació de València - Caixa Popular d’escala i corda tindrà lloc el pròxim diumenge a Xàbia amb els equips d’Almussafes (De la Vega i Javi) i de Vila-real (José Salvador i Tomàs II).

LA PISSARRA

Dimecres 15 de setembre | 17:00

Trinquet de Guadassuar

- Salelles II i Tonet IV

- Vercher i Raúl

Dimecres 15 de setembre | 17:00

Trinquet de Guadassuar

- Puchol II i Hilari

- Giner i Tomàs II

Dijous 16 de setembre | 17:00

Trinquet de Castelló de Rugat

- Andreu i Bossio

- Cano i Sergi

Dijous 16 de setembre | 18:30

Trinquet de Castelló de Rugat

- Badenes i Canari

- Moltó i Murcianet