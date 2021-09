La Copa Diputació de València - Caixa Popular va tancar la segona jornada ahir a la localitat de Guadassuar amb l’enfrontament entre els dos equips que havien debutat amb victòria, a més jugant a gran nivell. I una altra vegada van repetir bona actuació, especialment Vercher i Raúl, que van superar a Salelles II i Tonet IV per 25-15.

La victòria de Vercher i Raúl va tindre tres punts claus. El més important, l’encert d’ambdós per separat i com a equip. La parella té molta contundència darrere i davant molta eficàcia per a parar pilotes i acabar quinzes. A més a més, cadascun sap quina és la seua i la juga amb total solvència.

També va ser molt important saber evitar a Tonet IV durant bona part de la partida fins al punt que el número u va haver de buscar-se la vida i endarrerir prou la seua posició per a poder pegar.

I decisiu va resultar la seua capacitat de reacció per a imposar-se en moments claus. Sobretot en el segon i el tercer joc, quan van tombar un val defensant el traure i tres vals més posteriorment per a anotar des del rest.

Tot i la derrota, Salelles II i Tonet IV també van deixar clar que poden ser un dels equips a tindre en compte i el seu esforç va tindre la recompensa de sumar un punt, que els deixa amb tres per darrere de Vercher i Raúl, que lideren el Grup A amb 4 punts.