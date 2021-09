El dissabte 18 de setembre, a partir de les 10 hores, més de 60 escoles i clubs de les tres províncies estaran presents en els actes del XXX Dia de la Pilota Valenciana, en l'Alqueria del Básquet. S'entregaran els trofeus de les competicions d'equips dels campionats Autonòmics dels XXXIX Jocs Esportius de Pilota Valenciana, en total es lliuren 105 trofeus a les 35 escoles que han aconseguit aquesta passada temporada quedar entre els tres primers de les diferents categories de competició. A més, durant aquest acte també s'entregaran les ajudes de material per a les escoles que ho han sol·licitat durant les últimes setmanes després d'haver participat en els JECV i es farà un reconeixement especial a alguns dels millors entrenadors de la passada temporada en les competicions escolars.

La jornada està dividida en dos blocs, ja que continuen les mesures per a controlar la propagació del covid-19, per la qual cosa hi ha control de l'aforament, temperatura i només es pot accedir a aquesta jornada previ registre va preveure en la Federació de Pilota Valenciana i en l'Alqueria del Bàsquet.

Escoles representades

En total, estaran representades 35 escoles de pilota en l'acte dels JECV (24 de la província de València, 9 de la província d'Alacant i 2 de la província de Castelló): Agost, Alcàntera-Càrcer, Algímia d'Alfara, Beniarbeig-El Verger, Benidorm, Beniparrell, Bonrepòs i Mirambell, Borbotó, El Genovés, El Puig, Marquesat, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moixent, Montserrat, Nàquera, Oliva, Onda, Ondara, Ontinyent, Orba, Petrer, Pobla Vallbona, Quatretonda, Sella-Relleu, Tavernes Blanques, València-CEIP Rodríguez Fornos, València-IES Marítim, València-IES Patraix, València-CEIP Tomas de Montañana, Vall de Laguar, Vila-real, Vinalesa, Xàbia. També estaran presents les escoles/clubs d´Alfara de la Baronia, Alfara del Patriarca, Alfàs del Pi, Almassora, Almenara, Alzira, Bicorp, Carlet-Volea, Castelló de la Plana, Faura, Finestrat, Font Carrós, Llosa de Ranes, Manises, Moncada, Muro Alcoi, Oliva-CEIP Santa Anna, Picanya, Quart Poblet, Rafelbunyol, Riba-roja, Torrent i Quart de Poblet.

Aquest és un dels actes amb major presència de clubs i escoles dels quals se celebren al llarg de la temporada. Estaran presents entre altres personalitats el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, el Director General de l'Esport, Josep Miquel Moya, el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuan, la regidora d'esports de València, Pilar Bernabé, al costat de vicepresidents de la Federació de Pilota Valenciana, patrocinadors com Caixa Popular, alcaldes i regidors de les entitats participants en aquesta gran festa de l'esport base.