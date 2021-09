Tres de tres, líders en solitari i invictes. Iván i Seve ja són virtuals semifinalistes de la Copa Diputació de València - Caixa Popular de raspall en superar ahir a Moltó i Roberto per 25-15 en la partida del Grup B disputada al trinquet de Castelló.

La principal diferència entre ambdues parelles va estar en la consecució del quinze, faceta en la qual Seve va marcar la diferència respecte a Roberto. Darrere, les forces van estar més equilibrades. Moltó va demostrar la seua condició de referent del raspall encara que Iván va estar molt a prop de les prestacions del de Barxeta i va contribuir bona cosa en la victòria.

En la partida hi hagué prou intercanvis. Moltó i Roberto necessitaven moltes pilotades per a tancar el quinze mentre que Iván i Seve el van trobar amb més solvència, sobretot en les mans del punter. El moment clau va estar quan Moltó i Roberto van disposar de val-net per a ficar-se 15-5, però finalment van igualar a 10 Iván i Seve.

LA PISSARRA

Dimarts 21 de setembre | 17.30 hores

Trinquet de Massamagrell

- Pere Roc II i Pere

- Salva Palau i Jesús

Dimarts 21 de setembre | 18.30 hores

Trinquet d’Oliva

- Salelles II i Canari

- Vicent i Raúl

Dimecres 22 de setembre | 17.00 hores

Trinquet de Guadassuar

- Marrahí i Lorja

- Vercher i Murcianet

Dimecres 22 de setembre | 18.30 hores

Trinquet de Guadassuar

- Puchol II i Carlos

- Giner i Santi