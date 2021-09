Les finals de la Supercopa de les diferents modalitats de pilota coparen les activitats del XXX Dia de la Pilota durant el cap de setmana. El carrer de pilota de Borbotó va ser l’escenari principal de les partides pels títols, ja que va acollir les de galotxa, raspall i perxa dissabte i diumenge. Prèviament, el trinquet de Pelayo albergà dijous les finals d’escala i corda, mentre que a Albal es jugà divendres la de frontó per parelles. En pràcticament tots els casos, es visqueren partides emocionants i molt igualades, amb joc de molts quirats.

Escala i corda

La final Absoluta d’escala i corda va tindre lloc a Pelayo entre la formació campiona de l’Autonòmic d’Escala i Corda, Faura, i els guanyadors del Trofeu d’Estiu, Onda. En els primers jocs els jugadors li prengueren la mida al trinquet, acostumant-se a les peculiaritats de la catedral de l’escala i corda. En la segona part de la final cada equip feu valdre el seu joc des del dau, amb una igualtat màxima, fins aplegar empatats a 55. En l’últim joc, i després de fer a dos, els últims quinzes caigueren del costat de Faura, que sumaren el primer títol al palmarés del club en aquesta competició. Santi Navarro, Rafa Vidal i Pedro López, vicepresidents de la FPV, foren els encarregats de lliurar els trofeus.

A la final Juvenil s’enfrontaren els joves jugadors de les escoles de Tavernes Blanques i Vinalesa en una disputada partida durant dels primers jocs. Poc a poc, Tavernes Blanques desplegà el seu millor joc, el que feu que la partida es decantara al seu favor. El resultat final de 50 a 20 va ser mostra de la seguretat dels guanyadors.

Els trofeus els lliuraren les vicepresidentes de la FPV, Elvira López i Pilar Herraiz, el també vicepresident federatiu Rafa Vidal, i el jugador professional format en l’escola de Vinalesa, Puchol II.

Frontó: La Pobla de Vallbona

La primera edició de la Supercopa de Frontó va oferir un autèntic espectacle de partida. Adrián Celda i Pasqual Belenguer, integrants de l’equips de la Pobla de Vallbona, i Adrián Benito i Roberto Moreno, per l’equip de Quart de Poblet, ho donaren tot en una cita en la quals els primers s’imposaren per només un punt i pagaren quasi amb la mateixa moneda als segons, que s’imposaren a l’última final de l’Autonòmic de Parelles per un ajustat 38-41. En aquesta ocasió, el marcador final va ser el més comprimit possible, 40-41, després de quasi hora i mitja de joc de frontó d’altíssima qualitat, potser inspirat per Lemay Estrada, recentment guardonat per la Federació de Pilota amb el premi a la trajectòria esportiva i que va fer la treta d’honor.

Cap equip es va distanciar suficientment i en diverses ocasions el tanteig reflectia l’igualtat que es desprenia del que es veia a la canxa: 30-30, 35-35, 38-38... La Supercopa estava destinada cap a un desenllaç d’infart. I així va ser. Adrián de Quart i Roberto de Beniparrell es van trobar amb una situació immillorable per a alçar-se amb el títol, 40-38 i traure, però una errada i un punt guanyat per Pasqual tornaren l’empat al marcador. En el punt decisiu, la moneda caigué del costat d’Adrián i Pasqual, que van inscriure el seu nom com a primers guanyadors de la Supercopa de Frontó. Lliuraren els trofeus Tino Moreno, regidor d’Esports d’Albal; Bartolomé Nofuentes, tinent d’alcalde de Quart de Poblet, i Rafael Vidal, vicepresident de la FPV.

Galotxa: Quart de les Valls, Borbotó i Montserrat

El capítol de finals celebrades al carrer de la pilota de Borbotó començà dissabte amb les de galotxa. En la final de Primera Sénior, Montserrat i Quart de les Valls s’enfrontaren en una final que va canviar de color en els últims compassos. Semblava que el club de la Vall dels Alcalans revalidaria el títol conquistat l’any passat, sobre tot quan el marcador reflectia un 55-35 que tenyia la final d’un clar color roig del vigent campió del Trofeu Edicom i que els blaus aconseguiren alçar.

S’hagué d’esperar al 60-60 per a veure equilibri al marcador, perquè Quart de les Valls sempre remava a contra corrent. Montserrat trencà des del bot i ho aprofità per marxar per davant. Enfront, els de Quart no trobaven com ficar-li la mà a la partida, fins que van trencar també des del bot i en un tres i no res el marcador es va igualar. Més encara, es ficaren per davant 60-65, però Montserrat anivellà novament l’electrònic i el joc decisiu, amb els de la Vall de Segó al bot, caigué del costat del campió del últim Trofeu El Corte Inglés.

Si renyida havia sigut la final masculina, no menys ho va ser la femenina, que en la seua segona edició enfrontava dos equips del club de Borbotó, amfitrió a més de la Supercopa. La partida no va defraudar i també va oferir una remuntada quasi increible, en aquest cas de Borbotó A, quan l’equip B tastava el triomf. El 70-65 final reflecteix l’equilibri viscut al carrer i el gran joc que oferiren les dones del club valencià en la lluita per un trofeu que en qualsevol cas es va revalidar i quedar a casa.

La final de categoria juvenil va ser la més desnivellada, per dir alguna cosa, perquè el marcador final també parla d’una partida intensa i amb alternatives per als dos equips.

Es repetia la final de l’any passat, i el resultat quasi també es va repetir: del 50-40 de 2020 es va passar al 50-35 de 2021, que deixa novament a l’equip de Montserrat com a guanyador de la Supercopa davant l’equip de Marquesat.

Raspall: Gavarda i Bicorp

El matí del diumenge va estar reservat pel raspall. En homes, Gavarda continua fent història. Fa dos mesos guanyà per primera vegada l’Autonòmic de Trios davant Bicorp i ara s’ha apuntat la seua primera Supercopa.

Els quatre primers jocs van seguir el curs esperat i els dos equips sumaren des del dau. Amb 10 a 10, Genovés desaprofità un Val per a ficar-se novament per davant i els blaus trencaren des del bot. El trio de la Costera pogué tornar-los la moneda al joc següent i novament gaudiren d’un Val que no transformaren en botí, cosa que sí va fer Gavarda. Amb 10-20 al marcador, els del Genovés no tingueren capacitat de reacció i els de la Ribera Alta gaudiren d’un marcador fins i tot ampli per a emportar-se el títol.

Lliuraren els trofeus: Pere Revert, alcalde d’el Genovés; Vicent Mompó, alcalde de Gavarda, i les vicepresidentes de la Federació de Pilota Valenciana Susana Serrano i Elvira López.

Una partida entre Beniparrell i Bicorp, és a dir, entre Ana i Noelia contra Victoria i Mar, quasi sempre es sinònim d’igualtat i emoció. La final de la Supercopa femenina d’enguany no va ser menys i va regnar l’equilibri al marcador.

La reballà va afavorir les de l’Horta Sud, que guanyaren el primer joc, amb la ràpida resposta de les blaves. Un nou joc per a les germanes Puertes donà pas al joc que pogué canviar el curs de la final: un Val-Net al bot per a les roges que, tanmateix, va ser remuntat per les de Bicorp i acabaren establint l’empat a 10.

Arribà el 25-25 amb el traure per a Beniparrell, que no va poder aprofitar un Val, i finalment Bicorp s’assegurà el segon títol, pels tres que totalitza el club beniparrellí. En el lliurament de trofeus participaren Salvador Masaroca i Vicen Martínez, alcalde i regidora d’Esports de Beniparrell, respectivament, i Susana Serrano i Elvira López, vicepresidentes de la FPV.

Perxa: Castell de Castells

La modalitat de perxa posà el punt i final a les Supercopes, amb la partida que enfrontà el campió de les lligues de llargues i perxa de 2020, Benidorm i Castell de Castells, també jugada a Borbotó. El carrer artificial va permetre un joc de pilota més dinàmic i els dos equips oferiren un intens duel de quasi tres hores de duració, amb punts molt disputats i equilibri al marcador. José Luis, per part benidormera, i Santi, per part castellenca, destacaren per la potència dels seus colps, que creuaren el llarg carrer de banda a banda en diverses ocasions.

Ja amb 5-4 al marcador, Top Recambios Castells reorganitzà l’equip i va escomençar a tindre més encert. No obstant aixó, Benidorm no es va rendir i va alçar un Val-Net en contra. Al final, els blaua aconseguiren distanciar-se al marcador i fer-se amb la seua primera Supercopa.

Lliuraren els trofeus Rafa Vidal i Vicent Molines, vicepresidents de la FPV.