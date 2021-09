La Copa Diputació de València - Caixa Popular de raspall es trasllada hui fins al Genovés per a encetar la tercera jornada en el Grup A. Salelles II i Tonet IV jugaran contra Badenes i Canari. Ambdues parelles arriben amb una victòria i una altra derrota. Serà una confrontació per a mantenir-se en les posicions d’accés a les semifinals o eixir d’elles. La partida es retransmetrà en directe per ProximiaTV a les 18.30 hores.

Pel que s’ha vist en les dues aparicions anteriors, la de Salelles II i Tonet IV és una parella amb molt de quinze. El problema ve si els d’enfront són capaços d’evitar al número u i carregar el joc darrere, com van fer a la perfecció Vercher i Raúl. La desesperació de Tonet IV va ser tal, que va endarrerir la seua posició per a buscar la manera de pegar.

Per la seua part, Badenes i Canari han demostrat que són una parella molt ben acoblada i tremendament complicada per a fer-li un quinze. La consistència és la seua gran virtut mentre que la feblesa, almenys en la derrota, va vindre per la falta en l’eficàcia anotadora i en les errades no forçades.

Demà a Bellreguard

La jornada es tancarà demà a Bellreguard. Els líders i encara invictes, Vercher i Raúl, s’enfrontaran a Marrahí i Sanchis, que no han estrenat el seu caseller. Uns jugaran per consolidar-se dalt i els altres per no desenganxar-se de la lluita.

LA PISSARRA

Divendres 24 de setembre| 18.00 h

Trinquet de Gata de Gorgos

- Moltó i Lorja

- Vicent i Néstor

Divendres 24 de setembre| 18.15 h

Trinquet de Vilamarxant

- Julio Palau i Guillermo

- Mario iSalva

Divendres 24 de setembre| 18.30 h

Trinquet de Piles

- Momblanch i Brisca

- Virgi i Roberto

Divendres 24 de setembre| 18.30 h

Trinquet de Sueca

- Lostado i Jesús

- Pablo de Sella i Javi