En una competició on prima la regularitat, cada punt és glòria beneïda. Si algú dubta, només haurien de veure la lluita que van desplegar les formacions de Benidorm (Soro III i Jesús) i d’Almussafes (De la Vega i Javi) al trinquet Vicent Pérez Devesa de la localitat de la Marina Baixa. Els dos punts van caure en favor dels de la Ribera Baixa gràcies al triomf obtingut (60-50), però els benidormers van aconseguir una unitat d’or per evitar que els almussafencs els sobrepassen en el tauler del grup A de la XIV Copa Diputació de València – Caixa Popular d’escala i corda. Ambdues formacions acumulen quatre punts en l’equador de la fase regular, encara que Soro III i Jesús marxen per davant, segona posició, per un millor coeficient de tantejos.

Almussafes va pegar primer amb un parcial inicial de quatre jocs, fins que Benidorm va aconseguir el primer val al cinqué. Els riberencs van arribar a ficar-se 50-25, però la reacció igualitària del duo de Soro III va servir per a mantenir-los en partida (50-45).

Raspall

Per altre costat, el grup B de la VII Copa Diputació de València – Caixa Popular de raspall viurà hui l’obertura de la quarta jornada a Xeraco. Els equips de Sueca (Vicent i Lorja) i de Barxeta (Moltó i Roberto) es batran (18.30 hores, Proximia TV) amb objectius diferents. Els de la Costera necessiten sumar, ja que són cuers en no conéixer la victòria encara que si tenen dos punts. Per la seua part, els de la Ribera Baixa tanquen les places d’accés a les semifinals, segons amb sis unitats.

LA PISSARRA

Dilluns 27 de setembre | 16:30

Trinquet de Castelló

- Xerra i Arnau

- Diari i Navarro

Dilluns 27 de setembre | 18:00

Trinquet de Castelló

- Genovés II i Félix

- Giner i Héctor

Dilluns 27 de setembre | 18:30

Trinquet de Xeraco · Proximia TV

- Moltó i Roberto

- Vicent i Lorja

Dimecres 29 de setembre | 18:00

Gata de Gorgos

- Moltó i Lorja

- Vicent i Néstor