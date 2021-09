En les comarques del nord i bàsicament la província de la Plana, la pilota es concentra al trinquet de Vila-real, on es pot gaudir de les primeres figures cada divendres. Borriana també sol acollir professionals a temporades i Borriol de manera ocasional. I poc més, pel que fa a la pilota d’elit.

Amb la intenció de difondre l’esport dels valencians en municipis on sí que hi ha o hi havia afició, però no activitat de primer nivell, la Fundació per la Pilota i EnerHI han posat en marxa una iniciativa mitjançant la qual l’esmentada empresa d’energies renovables sufraga una vintena de partides perquè la pilota torne als carrers, frontons i trinquets on no es prodigava des de feia temps.

La gran majoria són municipis menuts, encara que també s’han programat partides en localitats més grans, en este segon cas amb la idea que la pilota valenciana forme part important del programa de festes.

Dos exemples les són partides programades demà i el dissabte a Castelló i Les Useres, on es jugarà a frontó.

Per a l’ocasió a la capital de la Plana s’ha requerit la presència del gran dominador de les tres parets valencianes: De la Vega. El pilotari d’Almussafes jugarà acompanyat per Vicent de Moncofa i en la contra estaran José Salvador i Adrián de Museros.

Al municipi de l’Alcalatén, el cartell també és ‘de fira’ amb Giner i Álvaro Gimeno contra Julio Palau i Guillermo.

LA PISSARRA

Dijous 30 de setembre | 18.00 hores

Trinquet Pelayo de València

- Jesús Saez i Javi

- Mario i Tomàs II

Dijous 30 de setembre | 18.30 hores

Trinquet de Castelló de Rugat

- Badenes i Néstor

- Punxa i Ricardet

Divendres 1 d’octubre | 18.00 hores

Trinquet de Vilamarxant

- Marc i Ávaro Gimeno

- Giner i Santi

Divendres 1 d’octubre | 18.30 hores

Trinquet de Sueca

- Julio Palau i Guillermo

- Pablo de Sella i Bueno