El Campionat Individual CaixaBank de raspall femení coneixerà hui quins són els emparellaments de semifinals. El trinquet de Càrcer acollirà aquest dijous 30 de setembre els dos duels que tancaran els quarts de final, després que Victoria del CPV Bicorp i Aida del CPV Alcàntera-Càrcer certificaren el seu bitllet semifinalista la setmana anterior.

A les 19:00 hores, la primera partida de quarts de final enfrontarà a Amparo contra Irene, les dues del CPV Borbotó, mentre que a les 20:00 hores els quarts de final quedaran vist per a sentència amb el duel entre Mar del CPV Bicorp i Mireia del CPV Beniparrell.

A partir de la disputa dels quarts de final, la guanyadora de la partida entre Amparo i Irene serà la rival de Victoria en semifinals, en una partida que està prevista per al 8 d’octubre, divendres, al trinquet de El Genovés, a les 17:00 hores.

La vencedora de la partida de quarts entre Mar i Mireia s’enfrontarà en semifinals a Aida, el dissabte 9 d’octubre a les 17:00 hores a Bellreguard.

Les semifinals seran a una única partida. La final està prevista per al 23 d’octubre a les 17:30 hores al trinquet de Bellreguard, on a les 16:00 hores es disputarà la partida per conèixer la tercera i quarta posició de la competició del mà a mà.

Quarts de final, dijous 30 d’octubre al trinquet de Càrcer:

19:00h: Amparo (CPV Borbotó) – Irene (CPV Borbotó)

20:00h. Mar (CPV Bicorp) – Mireia (CPV Beniparrell)