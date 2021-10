La Copa Diputació de València – Caixa Popular de raspall reuneix als millors pilotaris del panorama professional, però a diferència d’altres campionats el filtre per entrar a formar part de la competició és major. En jugar en parelles, la competència per aconseguir una plaça s’aviva. Més si cap amb jugadors com Raúl que s’ha guanyat participar com a mitger titular d’una manera exquisida, ja que amb el seu company Vercher, representa a l’Ajuntament de Xàbia amb el lideratge del grup A, com a invictes amb sis punts en l’equador de la fase regular.

«No comptava en fer tan bon inici de competició. Hi ha equips molt forts al nostre grup. Començar amb una partida sabatera ens va ajudar i veig que tenim possibilitats de classificar-se pels punts que hem aconseguit, encara que després perds la semifinal i et quedes fora», analitza el del Genovés.

L’arrancada incontestable és deu a la societat que hi ha entre Vercher i Raúl. «És el millor equip que em podria haver tocat. Per la nostra relació personal i pel nivell. No el canviaria per ningú. És evident que la seua treta és molt forta i em puc aprofitar. A més valore que la tranquil•litat amb la qual jugue amb ell, altres igual no ho tenen en compte. Amb un company diferent possiblement tindria més nervis i indecisions. Vercher és capaç de traure el millor de mi», profuntditza.

Vercher és capaç de traure el millor de mi Raúl - Jugador de pilota de l’Ajuntament de Xàbia

A Raúl va pillar-li la convocatòria per a la Copa de sorpresa, encara que «estava entrenant per a fer bones partides i comptaren en mi. Sabia que s’apropava el campionat i havia de mostrar-me per ser escollit», explica el genovesí.

Amb 23 anys, Raúl és conscient que havia deixat escapar oportunitats de consolidar-se al mig que «és la meua il•lusió. Sé que era irregular i podia no estar llest, però des de setembre de l’any passat estic preparant-me de manera més seriosa. Ara, soc més constant i li done importància a la pilota. Tinc una confiança que no tenia abans», comenta. Així va arribar el premi amb la consecució del I Trofeu Castelló i la participació en una Copa on té a tir les semifinals, ja que si guanya en la pròxima jornada, Xàbia estarà classificada matemàticament.