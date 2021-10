Els quarts de final del Campionat Individual CaixaBank de raspall van finalitzar ahir dijous al trinquet de Càrcer amb una doble cita que va deixar un gran sabor de boca en l’aficionat. Irene del CPV Borbotó i Mar del CPV Bicorp van aconseguir el seu bitllet per a les semifinals, en derrotar a Amparo del CPV Borbotó i Mireia del CPV Beniparrell, respectivament. Ara Irene s’enfrontarà a Victoria en semifinals (divendres 8 d’octubre, a El Genovés a les 17:00h), i Mar a Aida (dissabte 9 d’octubre, a Bellreguard a les 17:00h).

Gran partida entre Amparo i Irene

La vesprada de quarts de final es va obrir amb el duel entre Amparo i Irene, les dues del CPV Borbotó, i les dues entregades a oferir un fenomenal espectacle. Duel del mà a mà pur entre una Irene que va començar agafant avantatge, amb 5-10 primer, 5-15 després, però amb una Amparo que tot i les dificultats que tenia per exposar el seu joc, va sumar el joc següent (10-15) traslladant la pressió a la seua companya i ahir rival.

Amb 10-15 Irene va disposar de val per quedar-se el joc i posar la directa per a la victòria, però després d’un quinze molt llarg, amb un gran intercanvi de colps, Amparo aconseguia posar el marcador a dos. Irene, en el següent quinze, va tornar a tindre val, però Amparo es resistia. Una es creixia i l’altra pareixia que s’enfonsava. De fet, finalment el joc va caure del costat d’Amparo, que amb iguals a 15 es posava en la partida.

Tant va entrar Amparo en la batalla, que en el següent joc la de Borbotó guanyava sense deixar apuntar-se un quinze a Irene. Amb el 20-15 per a Amparo, Irene pareixia molt tocada. El cansament es notava en les dues, després d’una partida jugada sense guardar-se un gram d’energia per part de cap de les jugadores.

En el següent joc, en canvi, Irene va reviscolar. Va eixir a per totes i prompte va aconseguir un val per 15 que concretava guanyant el joc i igualant a 20. La partida s’havia de decidir amb Amparo al dau i Irene al rest, i ací tot podia passar segons havia anat el duel.

Amparo va començar guanyant el primer quinze, però Irene va igualar tot seguit, va sumar el següent també (15-30), i quan va tindre el val no va fallar i va tancar el duel amb el 20 per 25 definitiu que li donava el pas a la semifinal.

Irene: “A meitat partida pensava que la tenia perduda. Ha sigut una partida molt llarga en la qual ella i jo, que juguem juntes, sabíem quins eren els punts dèbils. Jo li buscava la dreta i ella a mi l’esquerra, i ha sigut una bona partida. Ara a veure com va amb Victoria, però jo el que vull és eixir, jugar, i a veure què passa”.

Mar guanya 25-5 a Mireia

En l’altre duel de la jornada de quarts de final, Mar del CPV Bicorp va derrotar a Mireia del CPV Beniparrell per 25-5 en un duel en què Mar es va mostrar molt sòlida en el joc, i Mireia va tindre dificultats per trobar els seus colps.

Mar: “He de millorar al traure perquè no ho faig com vull. No pense en arribar a la final ni en res, perquè la preparació de l’Individual ha sigut molt diferent, he estat molts dies en el llit amb una pneumònia i per a mi es tracta de jugar i veure com va. Aida serà una rival molt complicada”.

Resultats quarts de final dijous 30 de setembre:

Amparo (CPV Borbotó) 20 – Irene (CPV Borbotó) 25

Mar (CPV Bicorp) 25 – Mireia (CPV Beniparrell) 5

Semifinals:

8 d’octubre, El Genovés:

Victoria (CPV Bicorp) – Irene (CPV Borbotó)

9 d’octubre, Bellreguard:

Aida (CPV Alcàntera-Càrcer) – Mar (CPV Bicorp)