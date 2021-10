Si hi ha un esport que vertebre a la Comunitat Valenciana és la pilota. Entre els espais característics que defineixen el territori autòcton està la Mediterrània. Ara, estos dos elements valencians s’uneixen per a commemorar una jornada especial al port de València amb la celebració de ‘Trinquet a la mar’. Es tracta d’un trofeu de nova creació que tindrà lloc el pròxim 8 d’octubre al ‘Tinglado número 2’ de l’espai portuari que servirà per a difondre la pràctica pròpia dels valencians en un escenari diferent del que és habitual.

La programació de ‘Trinquet a la mar’ s’engloba dins dels actes de la festivitat del 9 d’octubre, dia de la Comunitat Valenciana, gràcies a la col·laboració de la Marina de València i la Fundació per la Pilota Valenciana. El nou trofeu comptarà amb els millors pilotaris actuals en les modalitats professionals que lluitaran en un format triangular.

Perquè siga possible la disputa de les partides, s’habilitarà un escenari que simularà un trinquet a l’esmentat ‘Tinglado número 2’ del recinte portuari. Així, el port de València acollirà un total de sis partides repartides equitativament entre escaleters i raspades.

Hi haurà tres parelles participants en cada modalitat que es batran entre elles per tal d’aconseguir el primer títol vora mar. Per obtenir la glòria de ser els campions se sumara la puntuació de cada equip en els enfrontaments i el millor serà el conjunt afortunat d’estrenar el quadre d’honor. Cal recordar que tots estos confrontaments es completaran en la mateixa jornada.

Els aficionats podran començar a gaudir del seu esport a partir de les 10.00 hores. L’activitat iniciarà amb una partida on es mesuraran les forces de Moltó i Seve davant Badenes i Canari. L’escala i corda recollirà el testimoni del raspall quan Puchol II i Álvaro Gimeno continuen la programació enfront de De la Vega i Fèlix. A continuació, la raspada tornarà a recobrar el protagonisme. A les 11.30 hores serà el torn per a Vercher i Roberto, i de nou Badenes i Canari. El matí conclourà veient altra vegada a De la Vega i Félix, en esta ocasió contra Genovés II i Javi.

La jornada vespertina definirà als campions amb la celebració de les dues últimes partides. A les 17.00 hores, Moltó i Seve competiran amb Vercher i Roberto, i després conclourà el trofeu amb Puchol II i Álvaro Gimeno jugant amb Genovés II i Javi.