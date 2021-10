La fase regular de la Copa Diputació de València - Caixa Popular ha arribat al seu equador i en algun grup inclús l’ha superat. Comença el compte enrere en la lluita per accedir a les semifinals i ara sí, cada punt val el seu pes en or. Ell passat cap de setmana es va adjudicar la primera plaça de semifinals en raspall, que serà per a Iván i Seve, i es va descartar a un equip en escala i corda, el de José Salvador i Tomàs II.

La competició de raspall va més avançada i en les pròximes partides es podrien decidir coses. En el Grup A, Marrahí i Sanchis han de guanyar per a mantenir possibilitats, encara que remotes. Badenes i Canari també corren el perill de quedar-se sense opcions si no guanyen en la seua pròxima cita. Els que ho tenen en les seues mans per a passar són Vercher i Raúl així com Salelles II i Tonet IV.

En el Grup B, el risc és per a Moltó i Roberto i per a Ian i Brisca. La premissa és véncer les dues partides que tenen per davant i que Vicent i Lorja no puntuen.

En el torneig per dalt corda i pel que respecta al Grup A, l’única cosa segura és que José Salvador i Tomàs II no estaran en semifinals. Marc i Pere estan a un pas de classificar-se i sembla que l’altra plaça serà per a Soro III i Jesús o per a De la Vega i Javi.

En el Grup B, Puchol II i Carlos i Pere Roc II i Félix tenen un considerable avantatge respecte a Giner i Santi i Genovés II i Nacho, tot i que estes dues últimes parelles han disputat una partida menys que a més les ha d’enfrontar entre sí.

LA PISSARRA

Dimarts 5 d’octubre | 18.30 hores

Trinquet d’Oliva

- Punxa i Sanchis

- Virgi, Néstor i Marc

Dimecres 6 d’octubre | 17.00 hores

Trinquet de Guadassuar

- Moltó i Roberto

- Iván i Seve

Dimecres 6 d’octubre | 18.30 hores

Trinquet de Guadassuar

- Puchol II i Héctor

- Giner i Tomàs II

Dijous 7 d’octubre | 18.00 hores

Trinquet Pelayo de València

- Jesus Saiz i Muedra II

- Lostado i G. Palau