La Trobada de la Mediterrània de Simat de la Valldigna que se celebra aquest cap de setmana (del 8 al 10 d’octubre) comptarà amb una destacada presència de la selecció valenciana en les categories inferiors que, a més, seran els i les que representaran a la pilota valenciana en el pròxim Europeu de joves dels Països Baixos (22 al 24 d’octubre). A més del valencià, hi haurà els combinats d’Itàlia, País Basc, Catalunya, Portugal i França.

“Els equips segueixen la preparació de l’Europeu de joves”, ha manifestat el seleccionador, Vicent Molines, que ha explicat que per a la partida de llargues, prevista el diumenge de matí contra el combinat del País Basc, “l’equip tècnic de la selecció continua provant jugadors per tindre una millor selecció”. La intenció és “provar jugadors que han jugat llargues i palma”. En aquest sentit, portaran dos traures que juguen en la lliga llargues i palma i que han anat a les sessions de banques organitzades en l’últim any. “Això es premia amb la prova amb la selecció basca”, ha confirmat Molines.

Els jugadors que provaran seran Vicent Cardona de Pedreguer, que juga amb el CPV Benimagrell, i Alberto de Tibi, que juga al CPV Tibi. “L’equip tècnic de la selecció considera que és una partida per provar i donar oportunitats a més jugadors perquè puguen demostrar que poden formar part del grup”, ha expressat el seleccionador. A més de Vicent i Alberto, jugaran en l’equip de llargues Raúl de Benimagrell, Germán de Parcent, Toni de Sella i Ferrer de Llíber.

De la mateixa manera, en One Wall i Joc Internacional jugaran els sub17 i sub19 xics i xiques que han estat seleccionats per a l’Europeu.

La selecció també tindrà activitat el diumenge a El Campello, on es juga una partida de llargues amb motiu del 40 aniversari del Club de Pilota d’El Campello. En aquest duel jugaran Antonio, Abel, Mario, Albert, Diego, Joan, Xavi i Alejandro.

MODALITATS I HORARIS

One Wall masculí

El One Wall es disputarà als frontons de Benifairó de la Valldigna. La competició començarà el divendres a partir de les 17:00h. En homes, amb el duel entre el País Basc i Portugal. A les 17:25h està previst el duel entre la selecció valenciana i França, i a les 17:50h el Itàlia-Selecció Valenciana. A les 18:15h, última partida del dia entre França i Itàlia.

El One Wall masculí es completarà el dissabte a les 19:00h amb la partida Catalunya-Portugal, i a les 19:25h entre País Basc i Catalunya. A les 19:50h es disputarà la primera semifinal i a les 20:15h la segona. La final està prevista a les 20:40h.

One Wall femení

El One Wall femení començarà també divendres a les 17:00h, amb el duel País Basc-Selecció Valenciana. Seguiran les partides entre la Selecció Valenciana i Itàlia a les 17:25h, i Itàlia i País Basc a les 17:50h.

Ja el dissabte, a partir de les 19:00h, Catalunya contra la Selecció Valenciana, a les 19:30h Itàlia contra Catalunya, i a les 20:00h Catalunya contra el País Basc. La final serà el dissabte, a les 20:40h.

Joc Internacional masculí

Al camp de futbol de Simat de la Valldigna es jugarà el Joc Internacional masculí. Serà a partir de les 10:00h del dissabte amb el duel País Basc-Portugal. El seguiran, cada hora, els següents enfrontaments: Selecció Valenciana-França (11:00h); Catalunya-País Basc (12:00h); Itàlia-Selecció Valenciana (13:00h); Portugal-Catalunya (14:00h); i França-Itàlia (15:00h).

Les semifinals es disputaran a les 16:00h i a les 17:00h, i la final a les 18:00h.

Joc Internacional femení

El dissabte també tindrà lloc el Joc Internacional femení, però en aquest cas al carrer del Monestir de Simat de la Valldigna. A les 10:00h, primera partida entre País Basc i la Selecció Valenciana. A les 11:30h, duel de les valencianes contra Itàlia, i a les 13:00h Itàlia i País Basc.

La final es jugarà el diumenge a les 10:00h en el mateix escenari.

Llargues

La modalitat de llargues tindrà una única partida. Serà el diumenge a la canxa de la plaça de Simat de la Valldigna, a les 11:30h del matí entre els combinats valencià i basc.

Combinat valencià per a la Trobada de la Mediterrània:

Divendres, 8 d’octubre.

One Wall masculí: Xavi, Joan, Alejandro, Mario, Albert i Diego.

One Wall femení: Irene, Adriana, Carmen, Aina i Judith.

Dissabte, 9 d’octubre.

Joc Internacional masculí: Antonio, Abel, Mario, Albert, Diego, Joan, Xavi i Alejandro.

Joc Internacional femení: Irene, Adriana, Carmen, Aina, Judith, Marina i Laura.

Diumenge, 10 d’octubre.

Joc Internacional femení: Irene, Adriana, Carmen, Aina, Judith, Marina i Laura.

Llargues: Combinat de la Lliga a Llargues i Palma: Vicent Cardona, Raúl de Benimagrell, German de Parcent, Alberto de Tibi, Toni de Sella i Ferrer de Llíber.

Partida 40 Aniversari Club Campello.

Llargues: Antonio, Abel, Mario, Albert, Diego, Joan, Xavi i Alejandro.