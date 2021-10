El Port de València va viure ahir una jornada màgica de pilota on les parelles de Ximo i Canari, en raspall, i de De la Vega i Félix, en escala i corda, es van proclamar campiones de la primera edició de ‘Trinquet a la mar’. El ‘Tinglado número 2’ de la Marina de València va acollir dos triangulars de cada modalitat en una instal•lació habilitada per a l’ocasió on es van reunir els millor pilotaris del panorama d’elit.

La cita va ser un èxit per al públic que va gaudir de les mans més prodigioses de l’esport més valencià. L’escala del ‘trinquet’ va estar acolorida amb aficionats habituals de la càtedra, així com nous assistents que van descobrir la pilota en paratge incomparable a vora mar. Les característiques del recinte va fer que els jugadors s’adaptaren a les circumstàncies.

En el que respecta al raspall, cada parella va véncer en una partida, però Ximo i Canari van tindre un millor coeficient de jocs que Moltó i Seve, i Vercher i Roberto. En escala i corda, De la Vega i Félix van guanyar els dos duels que van disputar davant Genovés II i Javi, amb altra victòria al seu haver, i Puchol II i Álvaro Gimeno.

Copa

Castelló (Marrahí i Sanchis) va quedar ahir descartat per a les semifinals de la VII Copa Diputació de València - Caixa Popular de raspall després de caure davant El Genovés (Salelles II i Tonet IV) per 25-5 a Piles. Amb estos dos punts, els de la Costera pugen al primer lloc del grup A.

Per la seua banda, Montserrat (Marc i Pere) va confirmar el seu lideratge al grup A de la XIV Copa Diputació de València - Caixa Popular d’escala i corda en superar a Benidorm (Soro III i Jesús) per 60-35 a Sueca.

La Copa de raspall continuarà hui a la Llosa de Ranes amb l’enfrontament (18.30 hores, Proximia TV) de Sueca (Vicent i Lorja) i Oliva (Ian i Brisca) amb molt en joc, ja que els de la Safor es juguen continuar vius a la competició i els de la Ribera Baixa un lloc a semifinals.

Així mateix, la modalitat va viure ahir la primera semifinal del XII Campionat Individual de Raspall CaixaBank d’Elit Femení - Trofeu President de la Generalitat al Genovés que va adjudicar-se Victòria davant Irene (25-0). L’altra finalista es coneixerà hui a Bellreguard (18.30 hores) entre Mar i Aida.