La Copa Diputació de València - Caixa Popular en la modalitat de raspall està a jornada i mitja de tancar la fase regular i des d’ahir ja té dues places de semifinals adjudicades, les del Grup B. A la ja coneguda que van aconseguir Iván i Seve se suma ara la de Vicent i Lorja, que es van traure el bitllet al trinquet de la Llosa de Ranes en superar a Ximo i Brisca per 25-20.

Ambdues parelles van eixir decidides per la victòria i els quatre pilotaris van signar una bona actuació. I, tot i que el protagonisme va estar compartit, cal destacar l’aportació de Ximo per la seua condició de substitut de Ian.

Els tres primers jocs van ser relativament clars per a la parella que va ocupar el dau. La dinàmica per a anotar va ser la mateixa en els dos bàndols: bones tretes de Ximo i Vicent i mateixa eficàcia en la definició de Brisca i Lorja.

Va ser a partir del quart parcial quan es va pilotejar més, llevant d’un en el qual Vicent va aconseguir tres quinzes directes de treta i es va decidir ràpidament. Eixe va ser el joc que va atorgar la classificació a Vicent i Lorja, que solament necessitaven arribar a 15 per a ser semifinalistes.

Amb uns ja classificats i els altres descartats, quedava decidir qui guanyaria la partida, que va continuar sent dauera, però al rest es restava i es parava molta pilota. Hi havia, per tant, brega i espectacle. També alguna ocasió de trencar el traure dels rivals, com un val-net de Vicent i Lorja que Ximo i Brisca van tombar.

Amb iguals a 20, Lorja va aparéixer per a executar quatre magnífiques rematades, raspant per baix, de palma i botant i pegant a la llotgeta, que van trencar la dinàmica de sumar al dau.

Ara cal saber en quin ordre accediran Iván i Seve i Vicent i Lorja a les semifinals perquè el primer d’un grup jugarà contra el segon de l’altre i a la inversa. En el Grup A, solament Marrahí i Sanchis s’han quedat sense opcions.