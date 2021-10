La localitat valenciana de Simat de la Valldigna ha sigut escenari aquest cap de setmana de la primera edició de la Trobada de la Mediterrània de la Confederación Internacional de Juego de Pelota (CIJB), una cita cultural i esportiva al voltant del joc de pilota a mà que ha congregat a les delegacions d'Itàlia, França, Portugal, Euskadi, Catalunya i Comunitat Valenciana.

Divendres va tindre lloc la inauguració amb desfilada de les delegacions, parlaments i el concert de l'Orquestra Filharmònica Martín i Soler de València. A l'acte vespertí van assistir els representants de totes les delegacions, a més del president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, el president de la CIJB, Alberto Soldado, el director general d'Esports de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya, l'alcalde de Simat de la Valldigna, Víctor Mansanet, el màxim representant de la Fundació de Pilota Valenciana, Joan Alepuz, a més d'autoritats locals i de la comarca de la Safor, com Benifairó de la Valldigna, que també ha sigut escenari d'aquesta Trobada.

Divendres: ponències i One Wall

El divendres també van tindre lloc els primers actes culturals abans de l'inici de la competició esportiva del joc de pilota a mà. En el saló de plens de l'Ajuntament de Simat es van presentar diverses ponències a càrrec dels diferents representants de les delegacions. De vesprada, als frontons de one wall de Benifairó de la Valldigna es van disputar les primeres partides de la fase regular de la competició esportiva, anomenada Copa Llatina.

Victòries valencianes en One Wall i Joc Internacional

El dissabte va ser el torn de decidir algunes finals. En Joc Internacional masculí, la selecció valenciana es va imposar a la d’Euskadi per 6 a 4, mentre que en One Wall els valencians també es van imposar als bascos per 2-1. La selecció femenina també va disputar la final de One Wall, però es va quedar a dos quinzes del títol en caure, finalment, per 2 jocs a 1 contra Euskadi.

Diumenge, victòria del femení en Joc Internacional

La cita esportiva de la Trobada es tancava el diumenge amb la final de Joc Internacional, a la qual s’havien classificat les valencianes i les basques. En un duel molt interessant, les valencianes es van endur el títol en imposar-se per 4 a 6.

En la partida de llargues masculina que tancava la competició de la Copa Llatina, la selecció valenciana s’enfrontava a la basca. Els bascos van aconseguir la victòria, per primera vegada en aquesta modalitat contra els valencians, per 8 a 5.