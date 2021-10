Ja està servida la final del XII Campionat Individual de Raspall CaixaBank d'Elit Femení - Trofeu President de la Generalitat. L'edició de 2021 anirà novament per a Bicorp, ja que les dos jugadores que integren l'equip de parelles es veuran les cares a la final del dia 23 al trinquet de Bellreguard, on ja es van enfrontar fa dos anys, en 2019, amb triomf per a Victoria.

La vigent campiona va atropellar divendres en la seua semifinal a Irene Badia al trinquet del Genovés. La jove jugadora del CPV Borbotó no va tindre opció de desplegar el seu joc que l'havia fet arribar a semifinals davant una Victoria sòlida i implacable, i la partida es va resoldre amb un esclaridor 25-5.

Més igualada va ser la segona semifinal, celebrada dissabte 9 d'octubre al trinquet de Bellreguard. Aida, que deixà fora en quarts de final a Ana de Beniparrell, havia d'enfrontar-se a una altra campiona, Mar Giménez. La jugadora del CPV Alcàntera-Càrcer va plantar cara a la del CPV Bicorp i li va qüestionar el domini del joc. Aida va tindre dos ocasions des del dau per a establir el 15 iguals al marcador, però Mar va trencar des del rest i el 20-10 va ser una llosa molt pesada d'alçar.

D'aquesta manera, la partida decisiva tindrà com a protagonistes a les dos companyes i representants del CPV Bicorp en el campionat de parelles. Es repetirà la final de 2019 i serà la quarta per a les dos jugadores. Mar va proclamar-se campiona en 2015 i caigué en 2018 i 2019. Victoria n'ha guanyat les tres que ha jugat (2017, 2019 i 2020) i, en cas d'imposar-se, superaria a Ana Belén Giner, que també ha conquistat tres individuals, i es convertiria amb la jugadora amb més títols.