La Copa Diputació de València - Caixa Popular en la modalitat d’escala i corda es trasllada hui fins a Guadassuar per a enfrontar a l’equip de Dénia de Pere Roc II i Félix contra el de Pedreguer-Masymas amb Giner i Santi, segons i tercers del Grup B amb 5 i 3 punts en els seus respectius casellers.

Per a Pere Roc II i Félix, la partida és una magnífica oportunitat d’obrir bretxa amb els seus perseguidors i situar-se molt a prop de la passada a les semifinals. Per a Giner i Santi, guanyar suposaria exactament el contrari: reduir la distància amb els de dalt per així afrontar amb més marge la recta final d’esta fase regular.

Independentment dels números i per a qui solament l’interesse l’espectacle, els dos equips estan en un gran moment.

Pere Roc II i Félix van perdre en la jornada anterior en la qual ha estat la seua primera derrota, però va ser en iguals a 55 i davant els líders del grup, Puchol II i Carlos. Va ser, per tant, un cara o creu que per a res desmereix una molt bona trajectòria en la qual la parella està destacant per la seua capacitat per a fer quinzes.

Primera victòria

Primera, però victòria, també va ser la de Giner i Santi en la passada jornada. Ara sí, els de Pedreguer-Masymas van obtenir el premi que havien fregat en partides anteriors encara que este equip ha pecat un poc d’irregular. Qualitat en té de sobra, però per moments ha faltat traure-la.

LA PISSARRA

Dimecres 13 d’octubre | 17.00 hores

Trinquet de Guadassuar

- Vercher i Lorja

- Vicent i Brisca

Dimecres 13 d’octubre | 18.30 hores

Trinquet de Guadassuar

- Pere Roc II i Félix

- Giner i Santi

Dijous 14 d’octubre | 18.00 hores

Trinquet Pelayo de València

- Lostado i Héctor

- Pablo de Borriol i Bueno

Dijous 14 d’octubre | 18.30 hores

Trinquet de Castelló de Rugat

- Sergio i Raúl

- Montaner i Murcianet