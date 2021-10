A les dues places que hi havia adjudicades en les semifinals de la Copa Diputació de València - Caixa Popular de raspall, les del Grup B, cal afegir ara l’aconseguida ahir per l’equip del Genovés de Salelles II i Tonet IV gràcies a la victòria davant la parella representativa de Xeraco, que va caure en sa casa pel tanteig de 25-10.

Ahir, els dos equips van estar modificats en la posició del rest. Ximo va substituir Salelles II, que s’està recuperant d’una sobrecàrrega en l’abductor, i Montaner va entrar per Badenes, que té molèsties en una mà. Ambdós pilotaris van signar una molt bona actuació, com també els seus companys Tonet IV i Canari.

La partida va ser principalment intensa. Als dos costats es va espentar fort i amb gran rapidesa de moviments. El quinze era la prioritat, però les jugades defensives també van ser molt aplaudides. I com a més hi hagué emoció, el públic es va alçar sovint per a correspondre a tots quatre protagonistes per l’espectacle i l’esforç oferit.

Primer es va igualar a 5 des del dau i a continuació van manar Ximo i Tonet IV en el marcador, encara que enfront hi havia brega. Les rematades del campió individual es van imposar en este tram tot i que les tretes de Ximo i la seua seguretat restant van permetre que el seu punter es prodigara en atac per deixar el marcador en 20-5.

A continuació, Montaner i Canari van fer un pas endavant per a sumar un joc i quasi un altre, que va estar magnífic en el seu desenvolupament amb els dos equips disposant de val en diferents ocasions i finalment van acabar des del rest Ximo i Tonet IV.

Amb el primer lloc de semifinals adjudicat en el Grup B, Vercher i Raúl són els millors posicionats per a aconseguir l’altre perquè encara tenen dues partides per davant mentre que a Badenes i Canari solament els hi queda una i estan 2 punts per davall, encara que els de Xeraco mantenen opcions matemàtiques.

La pròxima partida es jugarà el diumenge a Xàbia on precisament Vercher i Raúl podrien certificar la passada davant els ja descartats Marrahí i Sanchis.

LA PISSARRA

Dimecres 13 d’octubre | 17.00 hores

Trinquet de Guadassuar

- Vercher i Lorja

- Vicent i Brisca

Dimecres 13 d’octubre | 18.30 hores

Trinquet de Guadassuar

- Pere Roc II i Félix

- Giner i Santi

Dijous 14 d’octubre | 18.00 hores

Trinquet Pelayo de València

- Jesús Saiz i Álvaro Gimeno

- Lostado i Héctor