És l’hora de la Copa 2 Caixa Popular. En un període on els pilotaris professionals estan disputant la Copa Diputació de València – Caixa Popular, la resta dels jugadors habituals als cartells dels trinquets tindran l’oportunitat de demostrar les seues facultats amb la competició que inicia hui als trinquets de Pelayo i de Castelló de Rugat. El no tindre cabuda en el format gran, no vol dir que no que siga un títol menor, ja que els participants podran mantenir la forma d’una manera competitiva i serviran de mestres per a les figueres provinents de la promoció. I és que la Copa 2 també serveix d’escenari per a donar a conéixer als joves que van pegant fort des de baix i este és el primer pas per a escriure el seu nom en la primera línia i consolidar-se en el món de l’elit.

Precisament, es donarà el tret d’eixida al trinquet de Pelayo que també va servir com a recinte per a acollir la presentació de la Copa 2 Caixa Popular. «La vida és esforç, ningú regala res. Per a això serveix esta Copa 2, perquè us puguen veure i no es quede en una participació d’algunes partides soltes. És la manera d’enfortir la pedrera i de fer veure als més joves que hi ha un repte per a millorar cada dia i la possibilitat d’arribar a ser professional de la pilota», va comentar Paco Alós, director del Departament de Responsabilitat Social i de Relacions Institucionals de Caixa Popular, el qual va presidir l’acte, juntament amb el vicepresident de la Fundació per la Pilota Valenciana, Josep Maria Soriano.

Lostado i Héctor davant Pablo de Borriol i Bueno seran les parelles que òbriguen l’edició d’escala i corda a Pelayo (18.00 hores), mentre que en raspall serà el duel de Rafa d’Alzira i Rafa de Gavarda contra Miquel i José el que inicie a Castelló de Rugat (17.00 hores).

El format de la competició és d’una fase regular on participen sis parelles a cada modalitat. Una vegada es disputen quinze jornades, cinc per cada equip, els quatre millors classificats seran de semifinals. Els vencedors es batran en una final amb seu encara per determinar.

LA PISSARRA

Dijous 14 d’octubre | 17:00

Trinquet de Castelló de Rugat

- Rafa d’Alzira i Rafa de Gavarda

- Miquel i José

Dijous 14 d’octubre | 18:30

Trinquet de Castelló de Rugat

- Sergio i Raúl

- Montaner i Murcianet

Dijous 14 d’octubre | 16:30

Trinquet de Pelayo

- Diego, G. Palau i Álvaro de Vila-real

- Carlos Donat, Efrén i Muedra II

Dijous 14 d’octubre | 18:00

Trinquet de Pelayo

- Pablo de Borriol i Bueno

- Lostado i Héctor