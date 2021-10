La 5ª jornada del Campionat Individual de frontó Trofeu Diputació de València arriba després d’una setmana de descans en la competició. La jornada es disputarà en tres dies, amb dues partides el divendres, una dissabte i una altre diumenge. Els dos grups estan per decidir els semifinalistes, encara que Alejandro, en el grup A, és l’únic que ja té una plaça assegurada.

El grup A es juga tot divendres

Les partides del divendres de vesprada seran les dues del grup A. A la Pobla de Vallbona, Enrique del CPV Museros juga de local contra Adrián del CPV Massamagrell. Serà a les 20:00h. Enrique és el cuer amb només tres punts, els que va aconseguir precisament en guanyar a Adrián en la segona jornada. Adrián, per la seua part, és segon amb cinc punts, i no pot despistar-se perquè per darrere està Roberto del CPV Beniparrell, a només un punt de distància.

Precisament Roberto té una difícil papereta, també divendres, a les 20:30h a Almussafes, contra Alejandro del CPV El Puig, que és el líder destacat amb ple de victòries en les quatre jornades i, per tant, els 12 punts intactes.

Grup B: tot per decidir

En el grup B, la primera partida es jugarà el dissabte a les 18:00h a El Puig. El duel programat és el de Carlos del CPV El Puig contra Adrián Benito del CPV Quart de Poblet. Carlos és cuer amb un punt, mentre que Adrián és líder amb quatre victòries i 11 punts, ja que es va deixar un punt contra Pasqual de la Pobla de Vallbona.

En la partida que tancarà la 5ª jornada, Efrén del CPV El Puig juga de local però ho farà a la Pobla de Vallbona, el diumenge a les 10:00h, contra Pasqual del CPV La Pobla de Vallbona. Efrén és tercer amb cinc punts i Pasqual és segon amb set, amb la qual cosa el duel serà fonamental abans de l’última jornada de la fase regular.

Jornada 5

Divendres 15, 20:00h, La Pobla de Vallbona

Enrique (CPV Museros) – Adrián Celda (CPV Massamagrell)

Divendres 15, 20:30h, Almussafes

Roberto (CPV Beniparrell) – Alejandro (CPV El Puig)

Dissabte 16, 18:00h, El Puig

Carlos (CPV El Puig) – Adrián Benito (CPV Quart de Poblet)

Diumenge 17, 10:00h, La Pobla de Vallbona

Efrén (CPV El Puig) – Pasqual (CPV La Pobla de Vallbona)

Classificacions

Grup A

1º Alejandro CPV El Puig 12 pts

2º Adrián CPV Massamagrell 5 pts

3º Roberto CPV Beniparrell 4 pts

4º Enrique CPV Museros 3 pts

Grup B

1º Adrián CPV Quart de Poblet 11 pts

2º Pasqual CPV La Pobla de Vallbona 7 pts

3º Efrén CPV El Puig 5 pts

4º Carlos CPV El Puig 1 pts