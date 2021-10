El Circuit Sub23 d'escala i corda - Trofeu Fundación Trinidad Alfonso ja té servida la final. Tindrà lloc el pròxim 29 d'octubre al trinquet municipal de Vilamarxant i enfrontarà les formacions de Mario, Morret i Rubén amb la de Carlos, Efrén i Muedra II.

La segon semifinal que es disputava ahir al trinquet de Pelayo, anunciava els equips de Carlos Donat (CPV Marquesat), Efrén (CPV El Puig) i Muedra II (CPV Massamagrell) i al de Diego (CPV Onda), Guillem (CPV Marquesat) i Àlvaro (CPV Vila-Real). La partida es va desenvolupar amb quinzes de molt bona factura per part dels dos equips però els de Carlos anaven agafant avantatge a poc a poc per acabar guanyant per 60 a 40, aconseguint clavar-se en la final.

En la final ja esperava la formació de Mario (CPV Riba-Roja), Morret (CPV Massamagrell) i Rubén (CPV Moixent), que dimecres passat a Vila-Real derrotava l'equip de Vicent (CPV Vinalesa), Cuadrat (CPV Meliana) i Óscar (CPV La Pobla Vallbona) en una trepidant partida.