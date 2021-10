A diferència de la modalitat de la modalitat de raspall, la XIV Copa Diputació de València – Caixa Popular d’escala i corda encara no té cap equip classificat matemàticament per a les semifinals. Això podria canviar hui al trinquet de Vilamarxant. Les formacions representatives de Montserrat (Marc i Pere) i d’Almussafes (De la Vega i Javi) es batran (18.00 hores, Proximia TV) amb la mira ficada amb la següent ronda, sobretot per part dels de la Ribera Alta.

La trajectòria de Marc i Pere a la Copa ha estat impecable fins ara. Amb quatre victòries, en quatre jornades disputades, els montserratins és una de les dues parelles imbatudes en la competició escaletera, l’única al grup A. Gràcies a esta ratxa positiva de resultats, els riberencs es troben en una posició privilegiada en la fase regular. Amb dues dates més per davant, Marc i Pere necessiten un punt per a certificar la seua presència en la ronda eliminatòria. Així, si Montserrat arriba als 50 tantejos hui, serà de semifinals.

Amb l’equip de Vila-real (Jose Salvador i Tomàs II) descartat en la lluita per les ‘semis’, el combinat de Benidorm (Soro III i Jesús) és l’aspirant a les places que donen accés a la pròxima fase. Els de la Marina Baixa acumulen quatre unitats, mentre que Montserrat suma vuit punts per encapçalar el tauler. El desavantatge entre els dos equips és el mateix que el que està en joc, per este motiu Marc i Pere només necessiten puntuar.

Per la seua banda, De la Vega i Javi són els segons amb sis unitats. Una victòria a Vilamarxant pràcticament asseguraria la seua classificació per a les ‘semis’, encara que esta no seria automàtica, ja que el coeficient de tantejos no seria definitiu.

Copa 2

Castelló de Rugat va obrir ahir la III Copa 2 Caixa Popular de raspall amb victòria per a Rafa d’Alzira i Rafa de Gavarda. La parella guanyadora va aconseguir els primers dos punts de la competició gràcies al seu triomf (25-20) davant Miquel i Jose. Així, el binomi de Rafa és el primer que encapçala la classificació. Per la seua banda, el duo derrotat pot seguir el rastre dels líders, ja que van obtenir una unitat en arribar a la barrera dels 15 tantejos.

Per altre costat, la III Copa 2 Caixa Popular d’escala i corda també va estrenar-se ahir, en este cas al trinquet de Pelayo. Lostado i Héctor van ser els primers guanyadors (60-50), contra Pablo de Borriol i Bueno, i encapçalen el tauler.

LA PISSARRA

Divendres 15 d’octubre | 16:45

Trinquet Salvador Sagols de Vila-real

- Mario i Hilari

- Jesús Saiz i Álvaro Gimeno

Divendres 15 d’octubre | 17:00

Trinquet Ciscar de Piles

- David i Bossio

- Cano i Marc

Divendres 15 d’octubre | 17:00

Trinquet del Genovés

- Boronat i Ibiza

- Ramón i Nicolas

Divendres 15 d’octubre | 18:00

Trinquet Eusebio de Sueca

- Julio Palau i Guillermo

- Vicent de Vinalesa i Conillet