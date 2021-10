El centre de València va bullir el matí del diumenge per a cridar una vegada més "Va de Dona!". La plaça de Manises i el carrer Cavallers foren l'epicentre de l'escenari triat per la Federació de Pilota Valenciana per a fer visible que les dones també poden i volen jugar a pilota. Enguany ja són 270 les dones federades i més de 700 les que practiquen pilota.

Prop de 300 xiques de totes les edats i ubicacions de la Comunitat Valenciana es reuniren per a jugar a raspall i galotxetes en un programa d'activitats que també va incloure exhibicions i partides mixtes. Jugadores d'èlit, grans i menudes d'escoles de tecnificació, municipals i clubs volgueren evidenciar que la pilota valenciana femenina és un valor a l'alça.

A més, tant les jugadores com els espectadors, turistes, curiosos i el nombrós públic que es donà cita van poder visitar les paradetes en les quals s'exhibia material artesà i propi del joc de pilota, com ara didals, guants, planxetes o pilotes, i els tallers per a aprendre a protegir-se les mans.

El moment culminant de la jornada es va viure amb el lliurament dels premis anuals Va de Dona. Les guardonades foren Loli Pastor, una de les pioneres ja que és jugadora des del 2009; Ana Belén Giner -Ana de Borbotó-, amb un extens palmarés com a jugadora i actualment segona entrenadora de la selecció valenciana; i Míriam Civera, productora executiva de programes i retransmissions a À Punt Mèdia.

Autoritats com Pilar Bernabé, regidora d'Esports de l'Ajuntament de València; Raquel Tamarit, secretària autonòmica de Cultura i Esport; i Josep Miquel Moya, director general d'Esport de la Generalitat Valenciana, a més de José Daniel Sanjuán, president de la Federació, mostraren el seu suport davant un esport que reflecteix com ningú les senyes d'identitat i els valors del poble valencià i en el que, com quedà demostrat, també tenen cabida les dones.