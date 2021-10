El Campionat d’Europa de joves de pilota es disputa del 22 al 24 d’octubre a la localitat de Franeker, als Països Baixos, amb la presència de la selecció valenciana. L’equip s’ha presentat hui a la seu de la Fundación Trinidad Alfonso, amb les noves equipacions i amb tota l’energia per fer front a aquesta competició.

L’acte ha servit per posar en valor el treball de la base, que és el que acaba nodrint la selecció. En aquest cas, els combinats sub15, sub17 i sub19 de la Federació de Pilota Valenciana seran els encarregats de defendre la pilota en terres holandeses.

“Per a la Federació de Pilota significa molt tot el suport que rebem de moltes entitats de la Comunitat Valenciana”, ha manifestat el vicepresident de la Federació Pedro López, que ha afegit que totes aquestes ajudes suposen “molt més si aquest suport ens arriba de la Fundación Trinidad Alfonso”. “Des de fa molt de temps la FTA ens acompanya en la promoció del nostre esport, especialment en la base amb els programes dels joves, i també ho fa, com ara, amb les seleccions inferiors, i això ho hem d’agrair sempre”.

“Per a nosaltres, és un orgull comprovar que la marca Comunitat de l’Esport estarà representada por un esport tan nostre com la pilota en un Campionat d’Europa”, ha destacat Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso. “Estos esportistes formen part del programa de tecnificació, on veiem que tota l’ajuda que aportem l’aprofiten al màxim per a competir en esdeveniments tan importants com este”.

Josep Miquel Moya, director general de l’Esport de la Generalitat, ha volgut subratllar que les seleccions inferiors “s'han preparat amb moltíssima intensitat per a representar a la nostra terra en aquest campionat internacional. Per a ells suposa una experiència inoblidable que afronten amb moltíssima il-lusió. La selecció, que compta amb el suport de la Comunitat de l'Esport, amb la Generalitat Valenciana i la Fundación Trinidad Alfonso, és una mostra de la riquesa territorial de la pilota, perquè participa gent de pràcticament totes les parts del nostre país, i també del bon treball de la Federació amb els programes de tecnificació”.

Llista de jugadors i jugadores de la selecció valenciana per a l’Europeu de joves

Mario Cañada

Clara Barrachina

Judith Mengual

Mar Alfonso

Alejandro Gil

Albert Giner

Abel Jorques

Aina Cuadrat

Ángela Abad

Diego López

Pedro José González

Víctor Climent

Marina Lostado

Antonio Brotons

Carmen Jiménez

Laura María Gómez

Irene Badia

Alejandro Giménez

Adriana Villar

Xavier Capellino

Joan Sánchez