La pilota és cultura dels valencians i en una programació com la Fira del Llibre de València no podia faltar. De la Vega i Vicent van ser els representants de la nòmina professional de la Fundació per la Pilota que van participar ahir en un col·loqui que va arrodonir una jornada de presentacions de publicacions vinculades a l’esport autòcton, organitzada per la Càtedra de Pilota que gestiona la Universitat de València.

L’Espai Obert 1 dels Jardins de Vivers va servir d’escenari per a una tertúlia on a més dels jugadors professionals d’escala i corda i raspall, De la Vega i Vicent respectivament, també va comptar amb les veus de Joana Martínez, jugadora de l’elit femenina de raspall, de la periodista Yolanda Damià i de l’antropòloga Helena Paricio.

Abans d’esta xarrada, l’esdeveniment donar a conéixer els llibres de ‘Paco Cabanes ‘El Genovés’: l’heroi dels valencians’, ‘La pilota grossa’, ‘Colp a colp’, ‘Anècdotes i curiositats de pilota valenciana’ i ‘La pilota valenciana: catàleg de publicacions monogràfiques’, segons la Càtedra de Pilota.