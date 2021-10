Quan un equip està descartat per les semifinals de la VII Copa Diputació de València – Caixa Popular de raspall, no tot està perdut. L’honor de la victòria és més que important per a qualsevol esportista professional i ahir al trinquet d’Oliva, les parelles representatives de Barxeta (Moltó i Roberto) i de la formació local van demostrar una competitivitat per damunt d’assolir un objectiu classificatori. Amb tot això, els olivers van fer gaudir al seu veïnat aconseguint el triomf final per un ajustat 25 per 20.

Tot i no jugar-se res a escala de la competició, l’espectacle oferit pels quatre pilotaris va ser digne d’una gran partida de la Copa. La igualtat entre els contendents va ser la tònica al llarg d’un duel on la zona del rest va ser la protagonista, a excepció de l’últim joc. I és que tots els tantejos es convertiren fora de la treta, posició des d’on Ian i Brisca van tancar els dos punts.

Així, Oliva i Barxeta tanquen la fase regular amb Ian i Brisca per davant al tauler. Els de la Safor conclouen la seua participació en la tercera plaça del grup B amb cinc unitats. Per la seua banda, Barxeta finalitza com a cuer amb tres punts.

La competició de raspall continuarà el pròxim divendres al trinquet de El Genovés, on els locals (Salelles II i Tonet IV) defensaran el lideratge del grup A amb el conjunt de Xàbia (Vercher i Raúl). A més, també conclourà el grup B amb Sueca contra Ontinyent, sense res en joc.

LA PISSARRA

DImecres 20 d’octubre | 17:00

Trinquet de Guadassuar

- Montaner i Marc

- Ximo i Jose

DImecres 20 d’octubre | 18:30

Trinquet de Guadassuar

- Marc i Javi

- De la Vega i Nacho

Dijous 21 d’octubre | 16:30

Trinquet de Pelayo

- Adrian II i Morret

- Vicent de Vinalesa i Muedra II

Dijous 21 d’octubre | 18:00

Trinquet de Pelayo

- José Salvador i Héctor

- Giner i Álvaro Gimeno