La Federació de Pilota Valenciana (FPV) i CaixaBank han presentat aquest dimecres la gran final del 'XII Campionat Individual CaixaBank d'Elit de Raspall Femení - Trofeu President de la Generalitat', en la sala d'actes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

En l'acte han participat el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán; la directora comercial de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, Loles Petit; el director general d'Esport, Josep Miquel Moya, la vicepresidenta de raspall de la Federació de Pilota, Susana Serrano, i les finalistes, Victoria Díez i Mar Giménez, les dos pertanyents al CPV Bicorb.

Victoria i Mar es van imposar en les seves respectives semifinals disputades els dies 8 i 9 d'octubre. Victoria va guanyar a Irene Badia (CPV Borbotó) en el trinquet del Genovés, mentre que Mar va superar a Aida Vila (CPV Alcàntera-Càrcer) en el trinquet de Bellreguard.

La gran final del 'XII Campionat Individual CaixaBank d'Elit de Raspall Femení - Trofeu President de la Generalitat' serà el pròxim 23 d'octubre en el trinquet de Bellreguard, i comptarà amb la presència de les càmeres d'À Punt Mèdia, en directe des de les 17.45 hores.

El president de la Federació, José Daniel Sanjuán, ha destacat la qualitat de les dues jugadores, màxims exponents de la pilota valenciana femenina en l'actualitat: "Estem davant la reedició de la final de fa dos anys. Esperem que siga molt disputada, encara que és cert que Victoria, en la seua condició de vigent campiona, part com a favorita. A més, si gana serà el seu tercer títol consecutiu, la qual cosa li donarà dret a fer-se amb la 'Feninde'. Victoria i Mar són actualment les dues jugadores més en forma, com han demostrat al llarg del campionat, i també són companyes en el club de Bicorb des de fa anys, per la qual cosa espere una final igualada, bonica i en la qual els espectadors i espectadores puguen gaudir de l'alt nivell que ofereixen les dones que juguen a pilota valenciana".

Victoria i Mar són actualment les dues jugadores més en forma, com han demostrat al llarg del campionat José Daniel Sanjuán - President de la Federació de Pilota Valenciana

La directora comercial de CaixaBank, Loles Petit, ha felicitat les jugadores, Mar i Victoria “per haver arribat fins ací i per tots els seus triomfs esportius que les han convertit en referents indiscutibles d'aquest esport. La final del pròxim dissabte reuneix tots els requisits d'una gran final”. ”En CaixaBank ens sentim orgullosos de donar suport a aquest campionat i les principals cites professionals de la pilota valenciana”, ha afegit.

En CaixaBank ens sentim orgullosos de donar suport a aquest campionat i les principals cites professionals de la pilota valenciana Loles Petit - Directora comercial de CaixaBank

Per la seua part, Raquel Tamarit, secretària autonòmica de Cultura i Esport, ha afirmat: “És un plaer rebre-vos hui ací per a presentar la final de l’Individual. Primer de tot vull agrair a la Federació la seua aposta per les jugadores de pilota i a CaixaBank el seu suport a l'esport més nostre. Espere amb ganes aquesta final del dissabte entre dues dones que es coneixen bé perquè formen part del CPV Bicorb i ja s'han enfrontat en una final. Les dos saben què és una final i estic segura que les persones aficionades al raspall gaudirem d'una partida molt igualada. Vull agrair-vos a Victoria i a Mar que us hagueu convertit en referents per a totes les xiquetes i joves que hui formen part dels clubs de pilota de tot el País Valencià. Gràcies a gent com vosaltres la pilota té futur. Va de dona”.

Vull agrair-vos a Victoria i a Mar que us hagueu convertit en referents per a totes les xiquetes i joves que hui formen part dels clubs de pilota Raquel Tamarit - Secretària autonòmica de Cultura i Esport

Finalment, les jugadores finalistes, Victoria i Mar, van tancar l'acte amb la ja tradicional elecció de les pilotes amb les quals es disputarà la gran final del dissabte.