La selecció valenciana ja té el seu primer títol femení en Joc Internacional. Les jugadores dirigides per Vicent Molines i Ana Belén Giner s’han imposat en la final per 6-4 al País Basc, després d’una impecable competició en què les valencianes no han perdut cap partida i en la que destacaren especialment Irene Badia i Carmen Gómez.

Les valencianes començaren la fase regular amb victòria precisament davant el País Basc, per un ajustat 6-5. El següent rival va ser Països Baixos, les amfitriones, que no pogueren fer res davant la precisió valenciana i caigueren 6-2. En l’última partida, el combinat de Vicent Molines i Ana Belén Giner s’apuntà un altre 6-2 contra Itàlia.

En la final, la selecció va saber superar una partida molt igualada, en què les basques es posaren iguals a tres, les valencianes tornaren a avançar-se amb el 4-3 però les basques aconseguiren novament igualar. Al final, la selecció valenciana va sumar el punt número cinc i, més tard, el definitiu sis que significava la victòria i el primer títol d’aquest Europeu de Joves i també el primer en Joc Internacional femení després de les dos primeres edicions en què les valencianes s’hagueren de conformar amb el subcampionat.

LLARGUES

A la competició de llargues la selecció valenciana també jugarà la final, prevista per a ahir divendres però que degut a la pluja es disputarà demà diumenge a partir de les 9:30 hores. A la lligueta acabà segona en un triple empat a quatre punts amb Països Baixos, primer, i País Basc, tercer, resolt per la diferència de jocs a favor i contra.

La jornada va arrancar de manera inmillorable tot i les baixes temperatures, amb 9 graus i sensació tèrmica molt inferior, un vent gèlid que obligà a jugar amb plumífers i fins i tot pluja. La primera partida del combinat valencià finalitzà amb un rotund 6-0 davant Bèlgica, què no ha quallat un bon torneig tot i ser a priori un dels rivals més temuts.

En el duel davant Països Baixos, que havien perdut contra el País Basc per 6-3, la selecció valenciana, tenallada pel fred i la pluja, hagué de clavar el genoll davant el major encert dels tulipans, que s’imposaren per 6-2, més acostumats també a la meteorologia adversa.

Així les coses, els xics de Vicent Molines s’ho jugaven tot davant el País Basc, ja amb uns dèbils raigs de sol al cel. Les coses no començaren bé, amb un 3-0 en contra que poc després es convertí en 1-4, però aleshores la maquinària valenciana començà a funcionar, amb una actuació destacada de Diego López, i guanyaren els cinc jocs següents per a imposar-se 6-4, resultat que va donar el bitllet per a la gran final.

ONE WALL

Ahir també s’inicià la competició en la modalitat de One Wall, amb molt bones sensacions i un alt nivell oferits pels jugadors i jugadores de la selecció valenciana. La selecció sub15 femenina debutà amb un triomf davant Bèlgica (2-0). El combinat sub15 masculí també s’estrenà amb victòria davant Itàlia (2-0), el mateix resultat que aconseguiren les sub17 i les sub19 davant el mateix rival.