Victoria Díez. Victoria de València. Victoria del CPV Bicorp. De qualsevol de les maneres, el seu nom ja es història de la pilota valenciana femenina. Amb 20 anys acabats de complir, Victoria és la primera dona en sumar quatre títols del Campionat Individual CaixaBank d'Elit de Raspall Femení - Trofeu President de la Generalitat, que enguany compleix la XII edició. Campiona en 2017, 2019, 2020 i 2021, supera a Ana Belén Giner -Ana de Borbotó-, que en tenia tres (2011, 2012 i 2014) i es fa legítima propietària de la 'Feninde', el fris grec que la Federació atorga al jugador o jugadora que conquista tres individuals d'escala i corda o raspall consecutius o cinc de manera alterna.

La final de Bellreguard, la quarta per a les dos jugadores, repetició de la celebrada a Alcàsser fa dos anys, tingué el mateix final que aquella però no el mateix contingut. Guanyada la reballà per Victoria, el primer joc va caure del costat roig. Mar tornà la moneda en fer-se amb el joc des del dau.

Els punts anaren fent-se cada vegada més llargs perquè la solidesa de Victoria trobava resposta en l'ullal de Mar. Amb 10-5, la jugadora 'blava' va alçar un Val per quinze en contra i establir de nou l'igualada, en esta ocasió a 10.

Pero Victoria al traure és molta Victoria, i el següent joc va ser seu amb certa comoditat. Amb Mar novament al dau i a quinzens, dos pilotes al palquet i una altra que obligà a un colp desencertat de Mar suposaren el 20-10 i el camí lliure per al quart títol. L'últim joc, amb Victòria al traure, va ser resolt sense complicacions per la tetracampiona, que es va fondre en una abraçada amb la seua companya i amiga de club des de fa quatre anys abans de disposar-se a alçar el Quart títol de campiona i els més de 15 kilos de la ‘Feninde’, el fris grec reservat per als escollits i la primera escollida.