La Copa Diputació de València - Caixa Popular d’escala i corda ja té una altra plaça de semifinals adjudicada. Serà per a Pere Roc II i Félix, que es van classificar sense jugar gràcies a la victòria de Genovés II i Nacho davant Giner i Héctor en partida que es va disputar al trinquet de Benissa i que es va resoldre pel resultat de 60-35.

El duel va ser una meravella i perfectament podria haver acabat en iguals a 55. La brega va ser màxima, els intercanvis nombrosos i la durada es va apropar a les dos hores de joc intens i de molta qualitat. Però, Genovés II i Nacho van tindre més quinze en els xicotets detalls i amb el triomf, primer en la competició, deixen sense possibilitats matemàtiques a Giner i Santi, que ahir no va ser de la partida per lesió encara que Héctor el va substituir a la perfecció.

Així les coses, en el Grup B passen a semifinals Puchol II i Carlos com a primers i Pere Roc II i Félix en segona posició. En el Grup A, una plaça serà per a Marc i Pere i l’altra serà per a Soro III i Jesús o per a De la Vega i Javi, parelles que s’enfrontaran en la darrera jornada.

Copa de raspall

La Copa de raspall també va tindre partida. Va ser al trinquet del Genovés on Vercher i Raúl van superar a Salelles II i Tonet IV per 25-15. També va ser una molt bona confrontació.

Els dos equips ja estaven classificats per a les semifinals encara que este desenllaç premia als vencedors, que acabaran primers esta ronda i per tant s’enfrontaran contra els segons de l’altre grup, Vicent i Lorja. Per la seua part, Salelles II i Tonet IV es jugaran la passada a la final contra l’única parella que continua invicta, la d’Iván i Seve.

LA PISSARRA

Dilluns 25 d’octubre | 16.30 hores

Trinquet de Castelló

- Rafa d’Alzira i Rafa de Gavarda

- Cano i Marc

Dilluns 25 d’octubre | 18.30 hores

Trinquet de Castelló

- Badenes i Canari

- Marrahí i Sanchis

Dilluns 25 d’octubre | 16.45 hores

Trinquet de la Pobla de Vallbona

- Julio Palau i Guillermo

- Jesús Saiz i Álvaro Guillermo

Dilluns 25 d’octubre | 18.30 hores

Trinquet de la Pobla de Vallbona

- Mario i Hilari

- Lostado i Héctor