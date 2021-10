La selecció valenciana ha sigut l’absoluta dominadora del Campionat d’Europa de Joves celebrat aquest cap de setmana a Franeker (Països Baixos). El combinat dirigit per Vicent Molines i Ana Belén Giner ha tastat metall en totes les categories i modalitats i ha conquistat sis dels nou títols possibles, als que s’han d’afegir una plata i dos bronzes. Els valencianes i les valencianes s’han penjat l’or en llargues, joc internacional masculí i femení i les dos categories sub-15 de One Wall, a més de la sub-17 masculina, on les xiques han sigut subcampiones. En sub-19, xics i xiques s’han fet amb la tercera plaça.

Llargues

En llargues es manté l’hegemonia valenciana. La selecció es va proclamar novament campiona com va fer a Tavernes Blanques 2017 i Portugal 2019. Els xics de Vicent Molines superaren els Països Baixos, per 6-2, i hagueren de lluitar a més amb les baixes temperatures, el vent i fins i tot la pluja, que va penalitzar el seu joc.

Joc internacional

A la modalitat de joc internacional l’equip femení guanyà per primera volta el títol en imposar-se a la final per 6-4 al País Basc, després d’una impecable competició en què les valencianes no perderen cap partida.

La selecció valenciana masculina es cobrà la revenja davant Bèlgica de fa dos anys i s’imposà per 6-2 en la final, en una partida molt més lluitada del que reflecteix el marcador definitiu. Els xics tampoc no van ser superats en cap partida.

One Wall

La competició de One Wall ha igualat els registres obtinguts fa dos anys a Portugal i quatre a Tavernes. La selecció valenciana s’ha penjat tres medalles d’or, en aquesta ocasió acompanyades d’una de plata i dos de bronze. Ha fet doblet a les categories sub-15 masculina i femenina, consolidant l’hegemonia d’anteriors campionats, i també ha sigut campiona sub-17 masculina. A sub-17 femenina han aconseguit la plata, mentre que els sub-19 masculins i femenins han segellat sengles medalles de bronze.

Els sub-15 masculins guanyaren la final davant Bèlgica per 2-0 en una final molt igualada després de només una derrota en quatre partides de lligueta. Les xiques sub15 també es feren amb l’or, en aquest cas davant Països Baixos (2-0), després d’apuntar-se les dos partides del seu grup.

Pel que fa als sub-17, els xics s’adjudicaren la final davant els Països Baixos per 2-1. En quant a les xiques, arribaren a la final però no pogueren superar l’equip basc (1-2), que també les va superar a la lligueta pel mateix marcador.

Les categories sub-19 s’han hagut de conformat amb els bronzes, donat l’alt nivells dels equips participants. L’equip masculí signà una bona primera fase amb dos victòries però a semifinals van ser derrotats pels amfitrions i, en la lluita per la tercera plaça, guanyaren a Bèlgica (2-0). Les dones s’estrenaren amb dos victòries però encadenaren dos derrotes i hagueren de jugar pel tercer i quart lloc, amb victòria davant les belgues (2-0).

MEDALLER

Selecció Ors Plates Bronzes Total

1ª Valenciana 6 1 2 9

2ª País Basc 2 1 2 5

3ª Bèlgica 1 2 2 5

4ª Països Baixos - 5 3 8

5ª Regne Unit - - - -

6ª Itàlia - - - -

CLASSIFICACIÓ PER PUNTS

Selecció Punts

1ª Valenciana 22

2ª Països Baixos 13

3ª País Basc 10

4ª Bèlgica 9

5ª Regne Unit 0

6ª Itàlia 0

INTEGRANTES DE LA SELECCIÓN

SUB-15

Àngela Abad (CPV Faura)

Mar Alfonso (CPV Massalfassar)

Clara Barrachina (CPV Borbotó)

Alejandro Giménez (CPV Bicorp)

Pedro González (CPV Petrer)

Víctor Climent (CPV Algímia d’Alfara)

SUB-17 Y SUB-19

Carmen Jiménez (CPV Castelló de la Plana)

Marina Lostado (CPV Algímia d’Alfara)

Judith Mengual (CPV Laguar)

Laura Gómez (CPV Alcàntera-Càrcer)

Aina Cuadrat (CPV Meliana)

Irene Badia (CPV Borbotó)

Adriana Villar (CPV Borbotó)

Xavi Capellino (CPV Beniarbeig-El Verger)

Abel Jorques (CPV Moixent)

Joan Sánchez (CPV Beniarbeig-El Verger)

Alejandro Gil (CPV Montserrat)

Albert Giner (CPV Tavernes Blanques)

Mario Cañada (CPV Tavernes Blanques)

Diego López (CPV Onda)

Antonio Brotons (CPV Sella)

CUERPO TÉCNICO

Vicent David Molines (seleccionador)

Ana Belén Giner (2ª seleccionadora)