La fase regular de la Copa Diputació de València - Caixa Popular va acabar ahir al trinquet de Castelló amb victòria de Marrahí i Sanchis davant Badenes i Canari per 25-20.

La partida va tindre més emoció que qualitat. Els dos equips van posar moltes ganes en el seu comiat de la competició encara que els va costar prou acabar el quinze i també hi hagué més errades no forçades de l’habitual. Marrahí i Sanchis van manar sempre en el marcador, per moments de manera folgada (20-5), però Badenes i Canari van fer una meritòria remuntada que no va fructificar.

Semifinals

El campionat descansa ja fins al divendres, quan es jugarà la primera semifinal al Genovés on Vercher i Raúl s’enfrontaran a Vicent i Lorja. La segona es disputarà el dissabte a Bellreguard amb Iván i Seve jugant davant Salelles II i Tonet IV.

LA PISSARRA

Dimarts 26 d’octubre | 18.30 hores

Trinquet d’Oliva

- Punxa i Josep

- Sergio i Murcianet

Dimecres 27 d’octubre | 17.00 hores

Trinquet de Guadassuar

- Ian i Roberto

- Montaner i Néstor

Dimecres 27 d’octubre | 18.30 hores

Trinquet de Guadassuar

- Puchol II i Hilari

- Genovés II, Nacho i Carlos

Dijous 28 d’octubre | 18.00 hores

Trinquet Pelayo de València

- Vicent de Vinalesa i Conillet

- Pablo de Borriol i Bueno