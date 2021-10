Arriba el cap de setmana decisiu per a conèixer quins seran els equips finalistes de l’Autonòmic de raspall parelles masculí- Trofeu Diputació de València, tant en Primera com en la resta de categories, excepte en Quarta C que es disputaran les semifinals el 13 de novembre.

En Primera, Bicorp rep a Alzira (dissabte, 18:00h) amb l’avantatge del 10-25 de l’anada, mentre que Xeraco rep a Alcàntera Càrcer (dissabte, 17:00h) amb el 15-25 de l’anada com a matalàs.

En Segona, el Guerrer de Moixent visita al Lanzadera Montserrat amb avantatge dels de la Costera amb el 25-20 de l’anada, mentre que Alcàntera Càrcer B va caure 20-25 contra l’Ontinyent A, i ara tot es decidirà a la canxa de la Vall d’Albaida.

En Tercera categoria, Murotub juga a Favara amb un favorable 25-5 de l’anada, mentre que Fusión Ribera Alzira B rep a Real de Gandia A després d’haver guanyat als de la Safor per 5 a 25 en la partida d’anada.

En Quarta A, Ontinyent B i Llosa de Ranes s’enfronten en la tornada amb 25-5 a favor dels ontinyentins. En l’altre duel de semifinals, l’avantatge és de Beniparrell J, que visita Real de Gandia B amb el 25-10 de l’anada.

En Quarta B, només falta per decidir un semifinalista perquè l’altre ja se sap que és Pizzeria Martinelli Alzira D. L’altra plaça està en joc entre Alqueria Asnar C i Club Pilota Castelloner B. A l’anada va guanyar el Castelloner per 5-25.

Pel que fa a Quarta C, les semifinals es jugaran a partir del 13 de novembre.