La selecció valenciana de pilota es va proclamar campiona absoluta en el passat Europeu de Joves que es va disputar a Franeker, als Països Baixos. Una victòria que es va fonamentar en un treball tècnic intens, amb Vicent Molines com a seleccionador i a Ana Belén de segona, i amb «un gran grup humà», en paraules de Molines, fruit del temps de feina acumulada. «Vam treballar de valent per arribar en el millor moment», va dir el seleccionador.

La valoració que fa el tècnic «és molt positiva», no només pels títols aconseguits, amb sis ors, una plata i dos bronzes, sinó per la imatge, per la implicació de tot l’equip de jugadors i del cos tècnic, de la Federació i de totes les persones involucrades. De fet, Molines considera que tot i el treball fet, «els equips durant el Campionat encara s’han afinat molt més», amb la qual cosa a mesura que la competició avançava, el rendiment era superior.

«Hem eliminat moltes errades no forçades i hem potenciat molt els nostres punts forts», ha destacat el seleccionador, que va recalcar l’estudi que es va fer dels rivals «durant la competició» per, d’aquesta manera, «escollir la millor estratègia per treure un rendiment òptim, a partir de les nostres virtuts».

EL GRUP, LA CLAU

Una de les claus que destaca el seleccionador és el fet d’haver conformat un grup de jugadores i jugadors adequat en tots els sentits, i no només en l’aspecte esportiu. «A tot hem de sumar el gran grup humà que hem format i l’entrega per part de totes i tots», ha manifestat, per afegir que tot això junt han sigut «els motius dels excel·lents resultats».

En aquest sentit, el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, va manifestar la importància del grup en el resultat final: «Hem acabat campions absoluts, la qual cosa deixa molt clar que hem fet un bon treball, que ens hem esforçat i que hem lluitat fins al final, cuidant els detalls durant la competició, però també en tot el treball previ» abans de viatjar als Països Baixos.

UNA DÈCADA DE SELECCIONS INFERIORS

El treball assolit a Franeker no és el resultat d’un treball puntual, sinó que s’allarga en el temps passat des que fa quasi una dècada es va començar a treballar des de la Federació de Pilota Valenciana en les seleccions inferiors. Així ho corrobora el seleccionador valencià: «Fa quasi 10 anys des de l’inici de les seleccions inferiors i cal destacar la bona sintonia, la complicitat, la confiança i el bon fer que hi ha en l’equip tècnic -Ana Belén Giner i Vicent Molines- en busca d’aconseguir els objectius». Una relació laboral que ha funcionat a la perfecció, que ha traslladat la bona sintonia als jugadors i jugadores, i que ha significat tot junt, al final, uns resultats fantàstic en un Campionat d’Europa de Joves que ha deixat el millor sabor de boca possible.