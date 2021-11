La Copa Diputació de València - Caixa Popular en la modalitat d’escala i corda va tancar ahir la fase regular. Al trinquet de Dénia i en partida que no tenia transcendència a efectes de classificació, Pere Roc II i Félix van guanyar a Genovés II i Nacho per 60-45. I a Sueca, on es van enfrontar els dos equips que aspiraven a la plaça que estava vacant en semifinals, De la Vega i Javi van aconseguir la passada en superar a Soro III i Jesús per 60-45.

A Sueca hi hagué una bona batalla en una partida que va ser d’anada i tornada pel que fa a les intencions dels dos equips i els intercanvis de colps. Es va atacar molt i amb criteri i també es va passar i restar molta pilota.

Dins de la tònica general d’equilibri, Soro III i Jesús es van distanciar 35-20 en l’inici i posteriorment va arribar la igualada a 40. I d’ací fins a la conclusió hi hagué de tot, però sobretot bon joc i un punt més d’eficàcia i sort per a De la Vega i Javi.

Primers contra segons

Cada semifinal enfrontarà al primer classificat d’un grup contra el segon de l’altre. La primera eliminatòria es completarà el pròxim divendres a Sueca on Marc i Pere s’enfrontaran a Pere Roc II i Félix. La segona es jugarà el diumenge a Pelayo amb Puchol II i Carlos enfrontant-se a De la Vega i Javi.