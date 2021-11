El trinquet de Bellreguard va ser l’escenari on Vicent i Lorja, equip representatiu de Sueca, van completar el cartell de la final de la VII Copa Diputació de València – Caixa Popular de raspall. Vicent i Lorja van eliminar a la formació de Xàbia (Vercher i Raúl) per 25-20 i disputaran el títol davant Ontinyent (Iván i Seve) el pròxim dissabte a La Llosa de Ranes.

Els aficionats van gaudir d’una lluita titànica per part dels quatre pilotaris en una partida que va moures al compàs de cada parella segons el moment. Vicent i Lorja van ser els primers a sumar des del rest per avançar-se 15-10 quan el mitger va trobar els vuits que oferia la defensa roja, encara que la resposta va ser ràpida per part de Vercher i Raúl al següent joc. Els xabiencs van desmoralitzar als suecans amb un val i net contundent i pareixia que la partida era seua (15-20).

No va ser fins al tanteig final quan es va decidir el duel amb una pilotada de Vicent que va creuar la canxa directa a la llotgeta de baix. Abans, Xàbia va disposar d’una pilota de partida que van resoldre els blaus en aprofitar la treta potent de Vicent.