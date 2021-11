Les travesses són un element transcendental en la idiosincràsia de la pilota. Abans de començar una partida, els postors aboquen diners cap a un equip o altre segons factors. Quan u aposta des de l’inici és perquè sap que hi ha un equip favorit. Una cosa semblant amb el que passa amb la final de la VII Copa Diputació de València – Caixa Popular de raspall. La trajectòria imparable d’Ontinyent, invicte, situa a Iván i Seve com els principals candidats a alçar el títol. Una balança que va confirmar ahir Balduino, trinqueter de La Llosa de Ranes, escenari de la final del pròxim dissabte (17.45 hores), a la presentació de la partida definitiva que es va realitzar al Palau de Batlia, seu de la Diputació. No obstant, en pilota tot és partida i és al que apel·len Vicent i Lorja, parella de Sueca, per a trencar amb el pronòstic i deixar neta tota l’escala.

«Són molt complets, no han perdut cap partida i no és fàcil fer-los quinzes», va confessar Vicent, reconeixent la condició de favorits d’Iván i Seve, encara que el de Xeraco no es rendirà fàcilment. «En una partida pot passar de tot i més si és una final; cal jugar-la. Hem treballat molt per a estar ací, per a poder competir contra els millors i disputar una final de la Copa. Per sort jugue amb Lorja, que és un gran pilotari. Volem guanyar, encara que sobretot volem fer gaudir a la gent jugant en un trinquet ple», va completar el rest de l’equip de Sueca.

Per la seua banda, Iván també va voler ressaltar les condicions dels seus contrincants. «La final estarà complicada. Vicent és un rest amb molta força en la treta i davant té a Lorja que para molta pilota», va destacar el finalista que és debutant en una competició gran.

LA PISSARRA

Dimecres 3 de novembre | 17:00

Trinquet de Guadassuar

- Mario i Hilari

- Julio Palau i Guillermo

Dimecres 3 de novembre | 18:30

Trinquet de Guadassuar

- Francés i Javi

- Salva Palau i Nacho

Dijous 4 de novembre | 16:30

Trinquet de Bellreguard

- Boronat i Ibiza

- Miquel i Jose

Divendres 5 de novembre | 17:00

Trinquet Eusebio de Sueca · Proximia

- Pere Roc II i Félix

- Marc i Pere