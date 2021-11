Hi ha jugadors que tenen un don especial per a competir davant de la resta. Quan un pilotari és habilidós en les dues mans, sap llegir les partides o envia la pilota amb facilitat més enllà dels murs, resulta determinant. Més si cap en una final. És el cas de Seve que es va proclamar campió de la VII Copa Diputació de Valencia – Caixa Popular de raspall formant parella amb Iván. El combinat representatiu d’Ontinyent va emportar-se el títol a casa dissabte en superar a uns formidables Vicent i Lorja, equip de Sueca, per un resultat de 25-15 al trinquet de La Llosa de Ranes. En el moment clau, l’aparició de Seve va ser el factor que va decantar el campionat per al binomi que va vestir de roig.

Després d’un inici còmode per a Iván i Seve, Vicent i Lorja havien capgirat el marcador en emportar-se el primer joc al rest. Amb 10-15, la crisi ontinyentina feia creure als seus contrincants, però Seve no ho podia permetre. El mitger va afinar la punteria de cara a la galeria amb quatre quinzes definitius per a igualar a 15. Fins aleshores, l’encert de Seve no havia sigut igual de regular. Una vegada solucionades les urgències, Iván va tornar a entrar en partida per a continuar servint una treta poderosa de la qual s’aprofitava Seve per a rematar.

Ontinyent havia voltejat el marcador i partia des del rest amb opcions de concloure la partida. Els nervis havien fet baixar el ritme d’Iván, però la festa li guardava quinzes per a recordar, ja que tres míssils del rest van tancar el joc final en favor seu. La pilota anava a la llotgeta i Iván alçava els braços, com va alçar després un trofeu que significa la seua estrena en el palmarés de competicions professionals oficials, en el seu debut com a titular en una d’estes. Per a Seve també significa la primera Copa.

Com a anècdota, Iván i Seve van trencar el trofeu a l’hora de la celebració. Ambdós van alçar la Copa, caient el títol a l’esquena.