El remodelat trinquet municipal de la Pobla de Vallbona Miguel Balaguer 'Canya' ha acollit este cap de setmana les finals de totes les categories del Campionat Interpobles de galotxa en trinquet Gran Premi Edicom. Dissabte es celebraren les de Quarta A, Quarta B, Segona i Tercera, mentre que diumenge es disputaren les de Juvenils i Primera, on Alfara de la Baronia tornà a fer-se amb el títol, el tercer en els últims cinc anys.

A la final de la màxima categoria es presentaven un gran favorit i un atrevit aspirant. L'equip d'Alfara de la Baronia concorria a la seua cinquena final consecutiva. Campió al 2017 i 2019 i subcampió en 2018 i 2020 en caure contra Alfara del Patriarca, segons el seu patró enguany tocava victòria. Davant, un equip d'Onda que ja havia sigut company de grup a la lligueta, amb dos triomfs solvents per als del Camp de Morvedre, i que en semifinals deixà fora al campió de l'altre grup, el CPV Petrer.

Semblava que a la partida decisiva es tornaria a veure una victòria àmplia d'Alfara. Els de la Plana Baixa arrancaren completament desendollats i els rojos s'apuntaren els cinc primers jocs en un tres i no res. Calia una reacció, i els d'Onda la tingueren, espentats per l'elegant i precís Diego López, ajudat per Álvaro Mañas i Paco Castillo. Tots i els intents de Raúl Herrera, feridor d'Alfara, per mantindre la tensió entre els seus companys, els blaus retallaren distàncies i es ficaren novament en la final.

Però el llast dels primers llocs era molt pesant, i els d'Onda només aconseguiren apropar-se amb dos jocs de desavantatge en diversos moments. Quan oloraven perill, David Lostado, Jesús Saiz i Javi Font -juntament amb Adrián Herrera, l'equip d'Alfara- sempre trobaven eixe colp de gràcia que els tornara la tranquil-litat. I així va ser fins el 65-55, després d'hora i mitja llarga de partida, quan van guanyar el punt definitiu, el joc i la final.

En el lliurament de trofeus participaren Josep Vicent García, alcalde de la Pobla de Vallbona, José Luis López i José Palacios, regidors d'Alfara de la Baronia, i Jesús Fontestad, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana.

Segona: Triomf de Massalfassar C

La final de Segona va ser la més renyida de les sis celebrades durant el cap de setmana, atenent al marcador final. L'equip C de Massalfassar, amb Alberto, Ximo, Jorge i Gabi, s'emportà el títol per un ajustat 60-70 davant el Trinquet de Torrent A, format per Roberto, Manolo, Jorge i Víctor.

Tercera: Torrent B es cobra la 'revenja'

La final de Tercera categoria, jugada després de la de segona, va servir com a 'vendetta' per als torrentins, que de nou s'havien d'enfrontar a Massalfassar, en este cas l'equip B. Manolo, Ramón, Rubén i Felip superaren per 70-55 en una partida també molt renyida a Vicent, Luis, Emilio i Jesús.

Boni Carrillo, regidora de la Pobla de Vallbona, i Higinio Yuste, alcalde de Massalfassar, estigueren presents en el lliurament de trofeus i medalles d'estes dos finals.

Quarta: Alberic i novament Torrent

A la quarta categoria les partides estigueren molt més desnivellades. Alberic, amb Paco, Ramón i Edu, es proclamà campió de Quarta A en imposar-se per 70-25 al Caixa Popular Manises C de Rafa, Xavier, Ángel i Miguel Ángel. Més contundent va ser el triomf de Pablo, Héctor, Iván i Fran amb el Torrent F a Quarta B, que conquistà el títol després de batre al Castelló C de Carles, Lluís i Roberto per 70-15.

Rafa Vidal i Santi Navarro, vicepresidents de la FPV, foren els encarregats de lliurar els trofeus per a campions i subcampions.

Juvenils: Petrer supera a Alfara

La partida dels juvenils, que oficiaren de teloners dels jugadors de Primera, tingué el color blau de l'equip de Petrer que, amb el flamant campió d'Europa Sub-15 de One Wall Pedro González al resto acompanyat per Mario, Pablo i Pere, superà al Disid Alfara C de Xavi, Pau i Hugo per 40-70.

RESULTATS

Primera

Alfara de la Baronia 70 - Onda 55

Segona

Trinquet de Torrent A 60 - Via Augusta Massalfassar C 70

Tercera

Trinquet de Torrent B 70 - Dent. Luna Massalfassar B 55

Quarta A

CPV Alberic 70 - Caixa Popular Manises C 25

Quarta B

Trinquet de Torrent F 70 - Castelló C 15

Juvenils

Disid Alfara C 40 - CPV Petrer 70