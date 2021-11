Els aspirants al títol de la Copa Diputació de València - Caixa Popular d’escala i corda van coincidir ahir al Centre Cultural la Beneficència de València i segons van explicar va quedar clar que la final del pròxim dissabte al trinquet de la Pobla de Vallbona serà un pols entre la pegada d’uns i la tècnica dels altres.

La pegada serà el principal recurs dels representants de Montserrat, Marc i Pere. "És una parella molt potent", assenyalava De la Vega. "Sent el trinquet de la Pobla de Vallbona un poc més menut que els altres en els quals vam perdre contra ells, això ens pot afavorir. Hem de portar el joc a la nostra manera de jugar i evitar que puguen desplegar el seu joc tan contundent", afegia el seu company Javi.

En el bàndol contrari, el que més preocupa de les virtuts de la parella d’Almussafes és la seua capacitat per a tornar la pilota. "Haurem de pilotejar molt i estar encertats perquè ells sempre tenen la pilota passada", explicava Marc. "Ens tocarà arriscar per a fer el quinze", completava Pere.

Pel que fa als pronòstics, el trinqueter de la Pobla, Daniel Ribera, apuntava a Marc i Pere com a favorits "pel fet d’arribar invictes encara que augure una final igualada amb opcions per als dos equips".

Pere no va acceptar la condició de favorit. "La final no té res a veure en les dues partides que els vam guanyar", deia el mitger. "Decidiran els detalls", ampliava Marc.

A la singularitat que tenen les finals es va aferrar De la Vega per a comentar que arriben "amb confiança. Una final sempre és diferent i existeixen factors que no es donen en altres partides, com per exemple la pressió i els nervis".

LA PISSARRA

Dimarts 9 de novembre | 18.30 hores

Trinquet d’Oliva

- Punxa i Néstor

- Ximo i Raúl

Dimecres 10 de novembre | 17.00 hores

Trinquet de Guadassuar

- David i Bossio

- Ramón i Nicolás

Dimecres 10 de novembre | 18.30 hores

Trinquet de Guadassuar

- Pere Roc II i Jesús

- Giner i Conillet

Dijous 11 de novembre | 18.00 hores

Trinquet Pelayo de València

- Soro III i Tomàs II

- Francés i Félix