El Trofeu Mestres en la modalitat de raspall femení, que enguany tenia previst disputar la primera edició, ha estat suspès per la Fundació per la Pilota Valenciana. L’acord proposat per la Direcció General de l’Esport per a la gestió de la pilota femenina entre la Fundació i la Federació de Pilota Valenciana, per tal d’avançar cap al professionalisme i equiparar-se a la pilota masculina, no ha estat signat per l’ens federatiu i, amb tan pocs dies de marge, no es pot dur a terme com caldria l’organització d’un esdeveniment al qual se li vol atorgar una especial rellevància, segons informa la Fundació per la Pilota Valenciana, que espera que estes discrepàncies siguen resoltes al més prompte possible per a reprendre l’organització dels campionats corresponents.

Cal recordar que fa una setmana les jugadores de pilota valenciana havien decidit, col·lectivament i per unanimitat, firmar un contracte amb la Federació de Pilota Valenciana que les permetrà continuar jugant en els seus clubs de formació i continuar en les escoles de Tecnificació federatives. Així podran compaginar aquestes activitats esportives amb competicions de trinquet.

Comunicat de les jugadores

Al marge de la suspensió del Trofeu Mestres, el conjunt de les jugadores d’elit va emetre un comunicat valorant l’acord de la setmana passada en el que asseguren que «no signarem un contracte amb la Fundació de Pilota Valenciana fins que no se’ns oferisca un calendari de competicions amb continuïtat durant tot l’any i unes condicions econòmiques dignes de jugadores professionals». Al mateix temps, demanen a la Fundació que «faça una proposta per escrit amb les condicions econòmiques de cada jugadora per a jugar els campionats amb antelació suficient al començament dels mateixos». També es refereix el comunicat a «les jugadores seleccionades per la Fundació» i que no tenen «beca-contracte amb la Federació». Consideren que si són contractades per la Fundació perdran «tots els drets per a jugar les competicions de la Federació», per la qual cosa demanen «ser contractades (pagades) a través de la Federació».

Les jugadores recorden que han «signat lliurement el contracte amb la Federació una vegada escoltades les propostes de la Federació i la Fundació», i exposen els motius pels quals han pres aquesta decissió, com són poder «jugar competicions de clubs», poder «jugar i entrenar el programa de tecnificació», «competicions de la Fundació», així com «partides del dia a dia als trinquets», que estan «les condicions clares des d’un principi» i que «no exigeix esclusivitat per a jugar només determinades competicions».

Trofeu Mestres masculí

Les figures que han estat més destacades en el present curs disputaran el Trofeu Mestres de raspal, que complirà la seua tercera edició, i que ja té els equips configurats així com les dates i trinquets fixats. Com és norma, es completarà amb el format de dues semifinals i la final.

La primera eliminatòria tindrà lloc el dilluns dia 22 al trinquet de Xeraco i enfrontarà a Vercher, Lorja i Ricardet contra Vicent, Canari i José. La segona semifinal està programada el dijous 25 de novembre al trinquet de Bellreguard, en este cas amb Moltó, Tonet IV i el mitger que resulte campió de la Copa2 Caixa Popular mesurant les seues forces davant Iván, Seve i Roberto.

La final tindrà lloc el dissabte 27 al trinquet del Genovés.