La filosofia de la Copa 2 Caixa Popular és atorgar un espai competitiu als jugadors que no han tingut cabuda en la primera línia, en la Copa, però sobretot promocionar als joves que treballen i s’esforcen per arribar a ser figures. Hui, la competició en la modalitat de raspall acaba al trinquet del Genovés amb la final que enfrontarà a Rafa d’Alzira i Rafa de Gavarda contra Cano i Marc. La partida obrirà la sessió a les 17:00 hores al recinte de la Costera i serà retransmesa en directe per la plataforma ProximiaTV.

Els dos equips ja van deixar clar en la fase regular la seua intenció d’arribar fins a la lluita que val el títol. Els dos Rafels van concloure líders en solitari amb una trajectòria quasi perfecta. Solament una victòria que va ser, atenció, davant els seus rivals d’esta vesprada, que van acabar segons amb dues derrotes. En semifinals, ambdues parelles han resolt els seus compromisos amb autoritat, amb el mateix resultat de 25-10, uns davant Miquel i José i els altres contra David i Bossio. Per a la final està complicat determinar a uns favorits. Uns arriben amb una trajectòria millor, però els altres van guanyar en l’únic enfrontament directe. Probablement, sent el del Genovés on pesa molt la reballada, la càtedra es decantarà del costat d’aquells que comencen pegant primer al dau. Rafa d’Alzira i Rafa de Gavarda han funcionat més com a bloc durant la competició. Les bones tretes i restades del de darrere i la solvència de les dues mans del punter s’han distribuït prou bé la feina i els mèrits. Amb Cano i Marc, la responsabilitat també ha estat compartida encara que la facilitat per a definir del punter ha estat fonamental. Cano ha estat un valor segur i Marc ha demostrat que és un dels joves amb més possibilitats d’arribar a l’elit. Semifinal En la Copa 2 de la modalitat d’escala i corda, el primer lloc en la final es decidirà està vesprada al trinquet de Vila-real. Els aspirants són Lostado i Héctor així com Mario i Hilari. La parella enumerada en primer lloc guanya en experiència i sobretot és molt segura. Tal vegada no té tant de quinze com la rival, però passant pilota també es guanyen títols. Que li ho diguen a De la Vega i Javi, que van trencar els pronòstics en la final de la Copa davant els canoners Marc i Pere. Mario i Hilari són dues de les grans esperances per al futur del joc per dalt corda i així ho estan demostrant en este campionat. LA PISSARRA Divendres 19 de novembre | 18.30 h Trinquet de Vilamarxant - Pere Roc II i Tomàs II - Salva Palau i Javi Divendres 19 de novembre | 18.30 h Trinquet de Sueca - Diego de Onda i Carlos - Héctor de Sueca i Bueno Divendres 19 de novembre | 18.30 h Trinquet de Piles - Salelles II i Lorja - Montaner i Roberto Divendres 19 de novembre | 18.30 h Trinquet del Genovés - Vercher i Murcianet - Badenes, Ricardet i Bossio