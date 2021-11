El d’ahir va ser un bon dia de pilota, almenys pel que respecta a les dues cites destacades per tractar-se de competicions i trofeus. Una partida va oferir un recital particular, el de Julio Palau en la segona semifinal de la Copa2 Caixa Popular d’escala i corda. En l’altra, la final del Trofeu la Llosa de Ranes - Bonestar de raspall, va primar el conjunt i la brega, de molta qualitat, per a decidir el títol.

La partida per dalt corda es va jugar a Pelayo on Julio Palau i Guillermo van superar a Jesús Saiz i Álvaro Gimeno per 60-30.

El resultat és bona mostra de la superioritat dels vencedors. S’esperava igualtat i emoció, però l’efectivitat d’uns i les errades dels altres van fer que l’eliminatòria es decantara ràpidament.

Així i tot, el públic s’ho va passar d’allò més bé per l’actuació que va signar el net de l’enyorat Juliet d’Alginet. Els rivals van carregar el joc en ell, probablement per a evitar la més que poderosa pegada de Guillermo i l’escaleter va respondre amb el manual del bon gust i les bones maneres. Els seus colps, a més d’eficaços van ser estètics, sobretot quan responia de rebot o fent-se avant per a jugar d’aire. Esta qualitat i la força del mitger del Puig van deixar sense opcions als canoners Jesús Saiz i Álvaro Gimeno, que no van tindre el dia. La final es jugarà el pròxim divendres a Vilamarxant.

Finals a la Llosa i La Pobla

A la Llosa de Ranes ahir es va tancar el trofeu local que va ser per a Ian i Tonet IV per la seua victòria en iguals a 20 davant Marrahí i Seve.

En este cas, el resum és que va jugar molt a pilota. Principalment davant, amb les escomeses dels punters, encara que els restos van remar molt. Va ser un altre recital, però en conjunt i de tots quatre.