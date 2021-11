Com si no hagués passat un any. Marc i Tomàs II van proclamar-se campions després d’una temporada sense jugar junts. Ha sigut al Trofeu de La Pobla de Vallbona que es va concloure ahir al trinquet Miguel Balaguer ‘Canya’, però per moments esta parella va paréixer aquella que va imposar-se a la Copa del 2020.

La pegada oferida per Marc i Tomàs II va ser massa per a Soro III i Nacho. El 60-35 amb el que va finalitzar el lluminós del recinte poblà va començar a forjar-se amb els tres tantejos inicials que van caure en favor dels finalment campions. Soro III i Nacho van tardar a entrar en partida i quan ho van fer es van trobar amb un Tomàs II estratosfèric a l’hora de baixar la pilota. Quan Nacho va agafar pilota es van igualar les forces, però la tàctica de l’equip de Marc es va fonamentar en evitar-lo per a buscar el rebot de Soro III i va donar els fruits. Abans, Puchol II i Hilari van confirmar la tercera plaça en guanyar a Giner i Javi per 60-50 en una partida que va estar més igualada i on el domini del joc va passar d’un costat a l’altre de la corda. Raspall El trinquet de Xeraco obrirà foc del Trofeu Mestres de raspall hui (18:30 hores) amb la primera semifinal. I ho farà amb un trio completament local. Vicent, Canari i Jose buscaran fer glòria davant els seus veïns, encara que no ho tindran fàcil. Enfront tindran dos campions de la Lliga i el subcampió de la Copa, com són Vercher, Lorja i Ricardet.