Un any més els millors pilotaris es reuneixen al trinquet de Pelayo al voltant del Trofeu Mestres – Ciutat de València. La modalitat d’escala i corda celebra la quinzena edició en una selecció que tracta de ser el més just possible a l’hora de triar a els seus participants. Així, un total de dotze escaleters, dividits en quatre equips, faran gaudir als aficionats del Cap i Casal en un format que repeteix el sistema de semifinals i final, però que enguany s’agruparà en una setmana.

El dia 30 de novembre tindrà lloc la primera eliminatòria. La formació de Giner, Nacho i Hilari es veurà les cares amb el trio de Puchol II, Félix i un punter que eixirà entre Héctor o Guillermo.

Això es deu al fet que ambdós jugadors es disputen la Copa 2 Caixa Popular el pròxim divendres. El mitger que resulte campió obtindrà el premi de participar en el Trofeu Mestres - Ciutat de València.

L’altre conjunt finalista es coneixerà el dia 2 de desembre. Els flamants campions de la Lliga, De la Vega, Javi i Carlos lluitaran amb el combinat de Marc, Pere i Álvaro Gimeno. Finalment, les formacions vencedores lluitaran pel títol del campionat en la final, que es jugarà el dissabte 4 de desembre. Totes les partides estan programades en sessió vespertina (a les 18:00 hores). I prèviament, a les 16:30 hores, està previst disputar també una partida de juvenils.

La Lliga, la Copa i l’Individual són els pilars en els quals es basa el calendari professional i el que ha donat accés a la participació en el Trofeu Mestres.

Com De la Vega i Javi van repetir títol amb la Copa, el ventall de possibilitats es va obrir per finalistes i semifinalistes, així com invitacions per rendiment o per a jugadors revelacions.

Tot açò es va descobrir ahir en la presentació de la competició en el Complex Esportiu i Cultural la Petxina. L’acte va estar conduït per Pilar Bernabé, presidenta de la Fundació Esportiva Municipal i regidora d’Esports de l’Ajuntament de València. "És el millor cartell possible que podríem tindre i desitge que us conjureu amb l’Ajuntament per a ser els ambaixadors de la pilota a la ciutat de València", va declarar Bernabé, que va estar acompanyada per Joan Alepuz, president de la Fundació per la Pilota.

Reforma a Borbotó i nova instal·lació a Campanar

Durant la presentació del torneig, Bernabé ha subratllat el treball que es du a terme des del municipi en favor del desenvolupament de l'esport de la pilota. "Des de la FDM treballem en este sentit amb gran interés a través de les Escoles Esportives Municipals", ha explicat, i ha destacat que a la ciutat de València "hi ha ja un total de 2.000 xiquetes i xiquets que juguen a pilota valenciana". Per això, la regidora d'Esports ha reiterat el compromís de l'Equip de Govern Local per a millorar les instal·lacions esportives destinades a l'aprenentatge i a la pràctica de la pilota. Bernabé ha anunciat la pròxima reforma integral del trinquet de Borbotó, i també la construcció d'una nova instal·lació de pilota en el barri de Campanar, "que esperem que es convertisca en un centre de referència", ha afirmat.

LA PISSARRA

Dimecres 24 de novembre | 17:00

Trinquet de Guadassuar

- Ian i Ibiza

- Ximo i Néstor

Dimecres 24 de novembre | 18:30

Trinquet de Guadassuar

- Francés i Tomàs II

- Salva Palau i Nacho

Dijous 25 de novembre | 18:30

Trinquet de Bellreguard

- Moltó, Tonet IV i Marc

- Iván, Seve i Roberto

Dijous 25 de novembre | 18:00

Trinquet de Pelayo

- Diego i Salva

- Vicent i Conillet