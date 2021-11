El Trofeu Mestres és un reconeixement a la trajectòria dels millors pilotaris de l’any, però també una oportunitat única de presenciar partides d’un nivell que no és gens habitual. Com a mostra està el cartell de la segona semifinal del torneig a raspall que es disputarà hui al trinquet de Bellreguard on Moltó, Tonet IV i Marc s’enfrontaran a Iván, Seve i Roberto.

Del trio enumerat en primer lloc no cal tirar d’hemeroteca per a veure els assoliments dels seus components. Sobra amb recordar que Tonet IV és el número u indiscutible del raspall i en les dues últimes temporades i que Moltó ho ha sigut en un bon nombre de les anteriors. A Marc, el privilegi d’acompanyar a estos dos ‘monstres’ li ha vingut com a premi per proclamar-se campió de la Copa2.

En el bàndol contrari, Iván i Seve tornen a coincidir després de la consecució de la Copa. La competició, la més rellevant per parelles, va començar el 3 de setembre i va concloure el 6 d’este mes de novembre. Durant este temps, el rest d’Ontinyent i el mitger de Castelló van castigar a tots aquells que es van creuar en el seu camí. Ningú va estar capaç de sumar cinc jocs davant ells. La presència de Roberto en la punta suposa un plus de qualitat per a un trio que en principi sembla que està molt compensat.

Els vencedors jugaran pel títol contra Vercher, Lorja i Ricardet, que van guanyar la primera semifinal amb total autoritat davant Vicent, Canari i José. La final tindrà lloc el dissabte al Genovés.

LA PISSARRA

Dijous 25 de novembre | 18:00 h

Trinquet Pelayo de València

- Diego d’Onda i Salva

- Vicent de Vinalesa i Conillet

Dijous 25 de novembre | 18:30 h

Trinquet de Bellreguard

- Moltó, Tonet IV i Marc

- Iván, Seve i Roberto

Divendres 26 de novembre | 18:30 h

Trinquet de Vilamarxant

- Lostado i Héctor

- Julio Palau i Guillermo

Divendres 26 de novembre | 18:30 h

Trinquet del Genovés

- Salelles II i Raúl

- Montaner i Murcianet