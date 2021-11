El Centre Fundació Rafa Nadal de València i la Federació de Pilota Valenciana uniren forces este dilluns 22 de novembre per a apropar l'esport autòcton als més joves. 25 xiquets i xiquetes d'entre 12 i 15 anys del barri de Natzaret i els voltants, que durant la setmana acudeixen al Centre, gaudiren de les explicacions i activitats de Pilota a l'Escola programades per dos monitors de la Federació, que els van fer un apropament teòric i pràctic sobre la pilota valenciana, ajudats per les tècniques esportives del CFRN.

Repartits en dos grups i franges horàries, els xics i les xiques reberen unes primeres indicacions generals en les mateixes instal-lacions del Centre Fundació Rafa Nadal, amb especial èmfasi en els valors d'honradesa, solidaritat i amistat que comporta el joc de pilota. Seguidament, de forma senzilla i amena, els van donar unes primeres pinzellades sobre el reglament, per a després començar amb la part pràctica. Primer, aprengueren a fabricar-se el seu propi guant de raspall, amb tesa-moll, esparadrap i didals i tastaren una pilota de vaqueta. Per a rematar, al Poliesportiu de Natzaret, es van distribuir en equips i disputaren intenses partides tant de frontó com de raspall, en les quals van provar les seues habilitats i van mostrar gran entusiasme i ganes de participar. L'activitat s'emmarca en el projecte de la Fundació Rafa Nadal, que treballa a Natzaret amb xiquets i xiquetes del barri i de zones properes per tal de fomentar la seua inclusió social, mitjançant diferents activitats esportives i educatives, com ara la pilota valenciana. Aquesta és la primera vegada que les dues entitats col·laboren, amb l'objectiu de fomentar la pràctica esportiva i els hàbits saludables entre els més joves.